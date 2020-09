Dočkal před Slováky: Není příjemné, že řešíme tolik mimofotbalových věcí

Jak si užíváte návrat do reprezentace?

„Určitě to byla jedna z motivací, kterou jsem při návratu po zranění měl. Ale musím říct, že to byla jedna z těch na posledním místě. Člověk má před sebou nejdřív jiné cíle, reprezentace zůstává jako bonus a odměna za to, že se to postupně všechno povedlo. Nebylo to jednoduché období, trvalo to dlouho, než jsem se dostal zpátky. Jsem rád, že jsem se vrátil na takovou úroveň, abych si zasloužil pozvánku i do reprezentace. Samozřejmě si toho vážím.“

Panuje v týmu nervozita z věcí, které se kolem vás dějí?

„Nepojmenoval bych to nervozitou. Mimofotbalových věcí se řeší víc, než bychom před zápasem všichni chtěli. To nikdy není úplně příjemné. Na druhou stranu je doba taková. Také v jiných oborech, než je fotbal, nemají lidé pro svou práci podmínky, na které byli zvyklí. Máme před sebou jediný úkol - připravit se tak, abychom odvedli dobrý výkon na hřišti.“

V české nominaci jste tři sparťané (s Dočkalem ještě Ondřej Čelůstka a Adam Hložek), na slovenské straně jsou od vás z klubu dva hráči, byť Dávid Hancko nakonec reprezentovat nyní nebude – proběhlo nějaké hecování?

„K tomu úplně nedocházelo, spíš jsme si nominaci navzájem přáli. Byl jsem za kluky určitě rád, Lukáš Štetina si to zasloužil za to, jak hrál v poslední době. Dařilo se mu na jaře a dobře vstoupil i do nové sezony. U Dávida Hancka jsem trošku doufal, že to dopadne tak, jak to dopadlo, tedy že upřednostní, aby byl na sto procent připravený pro klubové, potažmo další reprezentační zápasy. Viděl jsem, jak se postupně zapojuje, ale tušil jsem, že by to pro něj ještě bylo moc brzo. Pro něj bylo lepší zůstat v klubu a pracovat na svém návratu po zranění.“

Mrzí vás neúčast Patrika Schicka a Tomáše Součka, kteří jsou v karanténě?

„Ztráta dvou klíčových hráčů je vždycky nepříjemná, ale jsou to věci, které těžko ovlivníme, můžou se stávat v průběhu podzimu na klubové i reprezentační úrovni. Není to nic příjemného, v první řadě asi pro trenéry. Ale s tím se nedá nic dělat, proto je kádr tak široký, aby byl každý nahraditelný. Věřím, že i my dokážeme kluky nahradit, aby se to na našem výkonu podepsalo co možná nejméně.“

Jak vám utekla cesta autobusem, který jste zvolili místo leteckého přesunu?

„Bylo by příjemnější cestu zvládnout letadlem tak, jak to bylo naplánované, i co se týká načasování přesunu. Původně jsme měli cestovat už včera (ve středu), vzhledem k zápasu by to pro nás asi bylo o něco lepší. Ale jsou to věci, které nás extra nerozptylují. Je to nepříjemné, každý den je nějaká drobná změna v programu. Ale my jsme tady s cílem odehrát dva zápasy. Věděli jsme, že doba je složitější a menší překážky mohou nastat. Pokud to dopadne tak, že už se nikdo další pozitivní neobjeví a my budeme moct nastoupit do dvou zápasů a odehrát je, pak je všechno v pořádku.“

Vzpomněl jste si na to, jak jste před dvěma lety měl úspěšnou řeč k týmu a podařilo se vám n Slovensku zvítězit?

„Samozřejmě jsem si vzpomněl na to, že jedny z mých posledních zápasů před zraněním byly se Slovenskem. Myslím si, že personálně budou změny v obou týmech, ale na herním pojetí se nic zásadního za tu dobu nezměnilo, oba týmy se snaží hrát v podobném duchu, jako když jsme se potkali naposledy. Jsme zvyklí si před zápasem něco v kabině říct, ale není to nic, na co bych se speciálně chystal a přemýšlel nad tím. A už vůbec ne v souvislosti s tím, že jsem tady mluvil k týmu před necelými dvěma roky. Něco si asi v kabině řekneme, ale teď vám dopředu neumím říct, co.“