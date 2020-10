Šilhavý přišel o střelce. Místo Schicka a Krmenčíka pojede Ondrášek

Plzeňský útočník Zdeněk Ondrášek střílí na branku v zápase play off Evropské ligy proti Beer Ševě • ČTK/AP

Radost Zdeňka Ondráška a Aleše Čermáka poté, co první jmenovaný proměnil penaltu proti Sönderjyske • Pavel Mazáč / Sport

Česká fotbalová reprezentace zahajuje v pondělí sraz, během něhož odehraje zápasy na Kypru, v Izraeli a ve Skotsku. Trenér Jaroslav Šilhavý musel udělat změnu mezi útočníky, kde se na poslední chvíli zranily ofenzivní opory Patrik Schick a Michael Krmenčík. Místo nich je povolaný Zdeněk Ondrášek z Viktorie Plzeň. Kvůli kvůli hrozbě karantény po návratu do Brém nepojede ani gólman Jiří Pavlenka, místo něj je dodatečně povolaný Tomáš Koubek.

Schick dal v sobotu první bundesligový gól v dresu Leverkusenu, krátce nato ale musel střídat a s lehce natrženým zadním stehenním svalem ho během reprezentační přestávky čeká rehabilitace. Šilhavému vypadl také Krmenčík, který se v posledních zápasech dostal do střelecké formy. V dresu Brugg už chyběl v nedělním utkání proti Anderlechtu Brusel.

Uvolněné místo v útoku zaujal Ondrášek, který chyběl při zářijovém srazu po dlouhé koronavirové pauze. Jednatřicetiletý hráč má dosud v reprezentaci na kontě čtyři loňské starty a hned při svém debutu před rokem v říjnu coby střídající zajistil nečekanou domácí výhru 2:1 nad Anglií v evropské kvalifikaci. Šilhavý původně plánoval, že nechá Ondráškovi po jeho nedávném příchodu do Plzně z Dallasu čas na aklimatizaci, nakonec ho ale už nyní využil.

Ke změně došlo i na brankářském postu, a to kvůli koronavirovým opatřením. Pavlenka by totiž po návratu z Izraele, kde je nepříznivá epidemiologická situace, musel do karantény.

„Každý region v Německu má trochu jiná pravidla a u ostatních hráčů z Německa bude stačit negativní výsledek testu. Čekali jsme do poslední chvíle, jestli se situace nezmění, ale za tohoto stavu jsme Jirkovi nechtěli dělat v klubu žádné komplikace,“ uvedl na webu FAČR manažer reprezentace Libor Sionko. „Každopádně zůstává ve hře jeho připojení k týmu ve Skotsku, pokud by to situace kolem brankářů z jakéhokoliv důvodu vyžadovala,“ dodal.

Pavlenku nahradil Koubek, který nebyl v reprezentaci přes rok. Gólman německého Augsburgu má v národním celku na kontě devět startů, za Šilhavého ale ještě nechytal. Naposledy nastoupil před dvěma lety při debaklu 1:5 v přípravě v Rusku, po kterém skončil předchozí kouč Karel Jarolím.

Reprezentace se v pondělí schází v Praze a v úterý odletí na Kypr, kde ji ve středu čeká přípravný zápas. V neděli národní celek nastoupí v Lize národů v Izraeli a o tři dny později ve Skotsku. V aktuálním výběru je 25 hráčů.

Aktuální nominace české fotbalové reprezentace:

Brankáři: Kolář, Koubek, Vaclík.

Obránci: Bořil, Coufal, Čelůstka, Hovorka, Kadeřábek, Kúdela, Matějů, Novák, Petrášek.

Záložníci: Barák, Darida, Dočkal, Kalvach, Kopic, Král, Masopust, Provod, Souček, Ševčík.

Útočníci: Hložek, Ondrášek, Vydra.