Šilhavý: Jsem zvědavý na Petráška. Slávistická obrana? Spíš ne

Jak moc chcete v zápase proti Kypru sáhnout do obvyklé kostry mužstva a dát příležitost hráčům, které v mužstvu zatím nemáte tolik vyzkoušené?

„Je to ovlivněné absencemi, zase nás zasáhl COVID-19 nebo zranění. Jsou tu další hráči, s Kyprem by měli dostat šanci nováčci nebo někteří hráči, kteří s námi delší čas nebyli. Uvidíme, jak to nakonec postavíme.“

Koho z ne tolik prověřených hráčů budete chtít hlavně vidět?

„Delší dobu jsme sledovali Tomáše Petráška, ten dostane určitě příležitost, možná už s Kyprem. Na něj jsme zvědaví. V polské lize se jevil velice dobře, má i dobrou koncovku.“

Je zápas na Kypru ideální možností otestovat si souhru celé řady, která bude složená ze současných nebo nedávných hráčů Slavie?

„Bylo by to zajímavé pro fanoušky, ale přiznám se, že spíše ne.“

Jak velkou komplikací pro vás je, že vám vypadli útočníci Schick, Krmenčík a Ondrášek?

„Je to pro nás nepříjemné, ale musíme si s tím poradit. Dostanou šanci jiní hráči, aby ukázali, jak s nimi můžeme počítat.“

Neuvažoval jste, že byste povolal Lukáše Juliše ze Sparty?

„Měli jsme to připravené, ale Juliš se zranil a nemohl se k nám připojit.“

Reprezentaci čeká jubilejní 800. zápas v její historii. Co tomu říkáte?

„Jsem pyšný, že jsem její součástí. Během těch osmi set zápasů se vystřídala pěkná řádka hráčů a trenérů a mě těší, že právě do osmistého utkání povedu národní tým v roli kouče.“