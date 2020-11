Střet s Němci ukáže, kde jsou české možnosti. Expert radí, jak uspět

Prověrka herního progresu, nashromážděného sebevědomí a aktuální síly. Test proti absolutní špičce, do níž by Češi alespoň v rámci Ligy národů rádi v budoucnu pronikli. O tom bude dnešní konfrontace národního mužstva proti Německu. Vzhledem ke koronavirovým okolnostem bude přátelské utkání v Lipsku specifické, domácí navíc pošetří hlavní opory, přesto to výběru trenéra Jaroslava Šilhavého ukáže, kde jsou jeho možnosti.

Za éry trenéra Jaroslava Šilhavého se reprezentace potkává počtvrté se soupeřem z úzké světové elity. Loni v březnu vybouchl národní tým v Anglii, kde schytal v evropské kvalifikaci od Albionu potupný debakl 0:5. Pár dní poté v Edenu zdatně vzdoroval Brazilcům a se ctí padl 1:3. Před rokem a jedním měsícem pak Češi v honbě za postupem na EURO velkolepě svalili Anglii 2:1. Dnes se postaví Německu.

Národní mužstvo se pod Šilhavým vyvíjí, mění, posouvá. Zbabělý výkon z Wembley, který charakterizovaly hrubky a sázka na urputnou defenzivu, by se už neměl opakovat. Vždyť třeba Tomáš Souček a Vladimír Coufal, který tehdy ani nehrál, se od té doby vyšvihli do Premier League, kde sklízí i kvalitní hodnocení, slávisté si vyzkoušeli Ligu mistrů, vyletěl Alex Král.

Češi si ověřili, že s největšími kolosy jsou schopní hrát. Vědí, že defenzivní hradba se nevyplácí, poznali, že mohou uspět agresivitou, rychlostí, odvahou, obětavostí, tím, že se absolutně vyčerpají a budou maximálně plnit taktický plán. „Je třeba se snažit co nejvíc držet balon, pokoušet se o kombinaci. Zahustit prostor, nenechat soupeři místo pro brejky. A hlavně hodně a rychle běhat,“ přidává zkušený trenér a expert deníku Sport Ivan Kopecký. Šilhavého armáda tak umí zahrát.

Na podzim i přes hromadu nepříjemností dokázala, že její hra dostává řád i spád. Na dominantní výkon na Slovensku navázal národní celek slušnou partií v Izraeli, nepropadl ani ve Skotsku, i když prohrál.

„Myslím, že na předchozích dvou letošních srazech jsme ukázali znaky kvalitního fotbalu. Snažili jsme se hrát krátké kombinační přihrávky do plné obrany Skotů, i do ní jsme si vypracovali šance, což hodně kvituju. Většinu zápasu jsme hráli na jejich polovině, získávali jsme balony a zase jsme do nich šli. Se Slovenskem a Izraelem to samé, dařil se nám vysoký presink, zisky míče, byli jsme nebezpeční. Takhle bychom si to představovali,“ přeje si Šilhavý.

Pokrok je znát, byť se objevila zaváhání v defenzivě a předfinální fáze občas drhla a prospěla by jí ještě větší kreativita. A především chyběla přesnější koncovka, paličem byl hlavně Matěj Vydra. „Chtěl bych vyzdvihnout kvalitu týmu, myslím, že jdeme správným směrem. Postupně získáváme sebevědomí, věřím, že se budeme ještě zlepšovat,“ podotýká hlavní stratég národního mužstva.

Všechny dobré atributy si dnes Češi budou moct vyzkoušet proti opravdové top kvalitě. Stejně jako se budou moct pokoušet o odstranění dosavadních nedostatků. Německo sice nejde na Šilhavého družinu v plné palbě, odpočívá sedm opor včetně brankáře Manuela Neuera, režiséra Toniho Kroose či expresů Serge Gnabryho a Tima Wernera, ale jeho možnosti jsou rozsáhlé a síla obrovitá.

„S takovýmhle soupeřem je radost hrát. Naši kluci mohou jen získat – zkušenosti, někteří i jméno, pokud by na sebe upozornili. Je jedno, kdo za Německo nastoupí, pořád jsou silní a budou favoritem. Určitě je to dobrý test a myslím, že nepropadneme,“ predikuje Kopecký.

„Na zápas se určitě těšíme, ale neberu to jako vyvrcholení nějakého období. Jsme na určité cestě, a kdybychom se bavili o nejbližším vrcholu, je jím mistrovství Evropy. Tohle je zápas, který nám řekne spoustu informací,“ tvrdí Šilhavý.