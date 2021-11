Kalas bude hrát oba zápasy, šanci má Mandous i Panák, řekl Chytrý

Jaký vás čeká zápas?

„Z dostupných materiálů, které jsme měli k dispozici, jsme viděli velmi dobře technicky vyspělé hráče. Jsou šikovní do ofenzivy, dokážou si poradit v obtížných situacích na malém prostou. Mají i velmi dobré zakončení. Doufáme však, že uplatníme náš způsob hry a dostaneme je pod tlak. Chceme být na balonu a dominovat. V tom bychom měli mít navrch. Defenziva je slabší stránkou jejich hry, věřím, že toho dokážeme využít.“

Se kterými útočníky?

„Už víme, kdo nastoupí od začátku s Kuvajtem. Věřím, že nám to napoví a dá informace k tomu, abychom pak měli jasno i o tom, kdo bude hrát proti Estonsku.“

Co se týče skladby sestavy, jaký máte plán? Vyzkoušet neprověřené tváře, nebo se chystat na úterý?

„Obojí. Utkání s Kuvajtem bereme jako přípravu na Estonsko, takže z velké části bude sestava podobná. Nicméně jsou tam posty, u kterých nejsme úplně rozhodnuti, takže stejně jako s těmi útočníky by nám to mělo něco ukázat. Abychom pak v kvalifikačním utkání zvolili správně. Chceme si vyzkoušet nějaké věci, třeba v postupném útoku.“

A jiné rozestavení se třemi stopery, které máte v plánu dlouhodobě otestovat?

„To ne. Museli jsme se rozhodnout, jestli vyzkoušíme novou organizaci hry, nebo jestli to pojmeme jako přípravu na Estonsko. Upřednostnili jsme variantu B.“

Nastoupí brankář Aleš Mandous? Nabízí se to i z toho důvodu, že Olomouc zná.

„Určitě má šanci nastoupit, ale ne proto, že se hraje v Olomouci. Říká si o to svými výkony v klubu.“

Jaký je zdravotní stav týmu?

„Vždycky se objeví nějaké drobnosti, které průběžně řešíme. I ve středu jsme měli nějaké úlevy, které nechci specifikovat. Obecně však platí, že jsou připraveni všichni. A kdyby to bylo velmi nutné, každý může nastoupit.“

Zápas s Běloruskem odehrála stoperská dvojice Ondřej Čelůstka, David Zima. Teď je jeden zraněný, druhý od té doby v Itálii nenastoupil ani na minutu. Jak velká je to komplikace, jak složíte střed obrany a mohl by nastoupit nováček Filip Panák?

„Šance obecně je u všech. Avizovali jsme, že svou roli bude hrát i aktuální pocit z tréninkových jednotek na srazu. Ondra s Davidem nastoupili proti Bělorusku spolu, ale Davidovu nominaci do základní sestavy maličko ovlivnila tehdejší absence Tomáše Kalase. Ten je nyní k dispozici, takže předpokládáme, že bude hrát obě utkání. Bereme to tak, že jeden stoper bude Tomáš a u druhého se ještě rozhodneme.“

Budete i v průběhu duelu v kontaktu s Jaroslavem Šilhavým?

„Věci k zápasu už máme nachystané, s trenérem máme jasnou představu, jak do utkání půjdeme. Máme plán i harmonogram střídání, samozřejmě se to bude týkat i průběhu zápasu. Pokud by cítil trenér potřebu, může se s námi samozřejmě kdykoli telefonicky spojit. Ale zatím jsme domluveni tak, že si zavoláme v poločase a budeme chtít jeho představy dostat následně dále k hráčům.“