Kouč Chytrý: Tým ukázal charakter, pomohli žolíci. Proč nestřídal Souček?

Otázku, zda měl tento zápas vůbec nějaký smysl, nechejme raději nezodpovězenou... Nebo jinak – z hlediska prověření kvality absolutně ne, a co se týče nabrání sebevědomí, tak snad. Ukáže to až úterní kvalifikační duel s Estonskem. Češi slaboučkému Kuvajtu, který do Olomouce dorazil s výběrem do 23 let, nastříleli sedm kusů. De facto bez úsilí, protože soupeř z Perského zálivu byl tak na úrovni české třetí ligy. „Ale za přístup kluky chválím,“ sršel spokojeností kouč Jiří Chytrý.

Takže dobrá příprava?

„Musím tým pochválit, protože jsme se nějakým způsobem připravovali a věděli, že abychom mohli uplatnit naše herní věci, musíme být poctiví a držet soupeře pod tlakem vlastní intenzitou. Kluci k tomu přistoupili skvěle, díky tomu jsme mohli dominovat, hrát s míčem a střelecky se tolikrát prosadit.“

Napověděl vám však zápas vůbec něco vzhledem ke kvalitě soupeře, který přijel s mladíky?

„Já myslím, že ano. Řekl nám hlavně to, že náš tým má charakter a umí hrát v tempu a intenzitě. Nesklouzli jsme k tomu, že bychom hráli pohodlně. Byli jsme tým, který dal zápasu kvalitu. Beru to spíš v tomhle kontextu, byť dobře vím, že v úterý nás s Estonskem čeká mnohem těžší utkání.“

O hodně...

„Estonsko je mnohem silnější soupeř. Když se podíváte třeba na jejich konfrontaci s Walesem, se kterým bojujeme o druhé místo, tak oni prohráli jen jeden ze čtyř poločasů. A to ještě o gól. Jsou kompaktnější a fyzicky zdatnější než Kuvajt. Brání mnohem lépe, nebude to jednoduché. Nicméně opět budou platit podobné principy: tempo a intenzita. Chtěli bychom scénář zopakovat.“

Jedna z pozic, kterou jste chtěli protočit a vyzkoušet si různé varianty, byl útočník. Jak se vám líbil Michael Krmenčík, který několik dobrých centrů Vladimíra Coufala netrefil?

„Chtěli jsme vidět v součinnosti na hrotu Michala i Honzu Kuchtu. Pořád do toho patří i Matěj Vydra, ale od toho víme co čekat. Byly tam dobré momenty, každý tomu dal něco svého typického. Kuchtič je hodně pracovitý, sbíhá si pro balony. Michal je zase silnější v dlouhých míčích a soubojích, připravuje míče do druhé vlny. Chtěli jsme si to vyzkoušet, ještě se na to podívám.“

Plánovali jste v obou zápasech postavit i stopera Tomáše Kalase, ale ten nebyl připraven k duelu, že?

„Měli jsme bohužel lehce smolný předzápasový trénink. Chystali jsme se na zápas s Tomášem, jak jsme avizovali, ale má lehkou zdravotní indispozici. Nechci upřesňovat. Věřím, že se to bude dobře vyvíjet a v úterý bude připraven.“

A brankář Jindřich Staněk?

„Jindra má bohužel taky problém, rozhodli jsme se, že odjede domů a doléčí se v Plzni. Nebudeme riskovat. Doufám, že stihne aspoň nejbližší zápas na klubové úrovni.“

Jak se vám zamlouvali střídající žolíci, kteří se zapsali do statistik góly i asistencemi?

„Předvedli velmi dobrý výkon, i díky nim jsme udrželi intenzitu hry a přidali i další branky. Zapojili se výborně. Nejdříve tam byla pětiminutová pasáž, kdy chytali tempo, ale postupně se do toho dostali a dohráli to kvalitně. Chválím je.“

Zamotal vám třeba dvougólový Jan Sýkora hlavu, co se týče základní sestavy?

„Ne že by zamotal, takhle bych to nechtěl formulovat. Ale každé utkání a každý hráč nám vždycky dá nějakou informaci. A někdy si třeba v minisouboji s konkurentem někdo vede lépe. Hrál dobře, ale nepřekvapil mě. Proto je tady s námi.“

Proč jste nechali hrát kapitána Tomáše Součka kompletních devadesát minut?

„Tomášovo střídání jsme zvažovali, byla to jedna z variant. Konzultovali jsme to s ním v poločase i v průběhu druhé půle. Charakter utkání nám ale ukázal, že ho tam můžeme nechat. Řešili jsme to s ním, ale chtěl to sám dohrát, takže jsme mu to umožnili.“

Jak se vám líbilo v Olomouci, kam dorazilo přes pět tisíc diváků?

„Návštěva i atmosféra byla velmi dobrá. Jsem rád, že tým odměnil diváky výborným výkonem. Lidi nemuseli litovat, že přišli. Musím pochválit i perfektní hřiště. Bylo špičkově připravené, rychlé. Naší hře pomohlo.“