Zima o baráži se Švédy i přípravě ve Walesu: Ostudu jsme neudělali

PŘÍMO Z CARDIFFU | Ani napotřetí během jednoho roku nedokázalo Česko porazit Wales. V Cardiffu remizovalo 1:1. Sice vstřelilo zásluhou Tomáše Součka první branku, za dvě minuty ale národní mužstvo inkasovalo vyrovnávací gól. „Ostudu jsme neudělali,“ říká turínský obránce David Zima, jenž znovu nastoupil na kraji stoperské trojice. Pustil se i do hodnocení březnového neúspěšného srazu.

Jaké je vaše hodnocení zápasu?

„Hráli jsme podobně jako se Švédskem, až na začátek druhé půle, kdy jsme se trošku dostali pod tlak. Jinak jsme to proti Velšanům zvládli bez problémů. Prvních dvacet minut jsme si s nimi poradili, byli jsme v tlaku. Oni pak změnili rozestavení a vytáhli hráče nahoru ke dvěma útočníkům, čímž nás přečíslovali. Měli jsme s tím po přestávce trošku problémy. Ale pak jsme to odehráli docela dobře.“

Březnový sraz budete hodnotit jak?

„Ve Švédsku jsme chtěli postoupit, měli jsme šance, které jsme neproměnili. Hlavně nás mrzela možnost v poslední minutě základní hrací doby (Milan Havel). V prodloužení nás Švédové kvalitou přehráli, my jsme nezachytávali jejich náběhy jako zejména v prvním poločase, a prohráli jsme. Pak jsme si řekli, že to hodíme za hlavu, že jsme tam odehráli dobré utkání. Na mně i na ostatních hráčích to stopy ještě nějakou dobu zanechá, postup byl blízko. Je obrovská škoda, že jsme neuspěli.“

Dnes jste remizovali s Walesem. Zase jste nevyhráli.

„Byl to klasický přípravný zápas, kdy si každý hráč zkusí něco, co normálně ne. Na hřiště se dostanou všichni. Naším cílem bylo uspět, nepovedlo se nám to. Ale ostudu jsme neudělali.“

V médiích se spekuluje o konci trenérského týmu v čele s Jaroslavem Šilhavým. Mají trenéři vaši podporu?

„Odpověděl bych tak, že tohle mají na starosti starší a zkušenější hráči. My za nimi stojíme, a víc se k tomu nechci vyjadřovat."

V červnu přijde na řadu Liga národů proti zvučným soupeřům. Těšíte se?

„Samozřejmě. Všichni víme, jaký je los, čekají nás výborné zápasy. Doufám, že nás doma přijdou podpořit fanoušci.“