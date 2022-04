Češky vstřebávají pachuť, velký turnaj je zase mine. Nebo ne? Ve hře je EURO

Zatleskaly fanouškům a se smutkem ve tvářích odkráčely do kabin. Každá kvalifikace na velký turnaj pro ženský národní tým končí ve stejných kulisách. I stejnými slovy. „Je to zklamání,“ vydechla kapitánka Petra Bertholdová po prohrané úterní bitvě o všechno s Islandem.

Pokud jste kvalifikaci na mistrovství světa nesledovali, vězte, že Češky dvakrát dokázaly remizovat se silným Nizozemskem, ovšem na druhého spolufavorita skupiny nestačily. V říjnu na Islandu schytaly debakl 0:4 a po odvetě v Teplicích na světelné tabuli zářilo skóre 0:1.

„Je to o psychice a odolnosti. Pokud chceme na velký šampionát, musíme se klíčové zápasy naučit zvládat,“ říkal kouč Karel Rada. „Holky to odmakaly, ale některé fáze jsme měli mít lepší.“

Bertholdová a spol. znovu dojely na chabou produktivitu, kapitánka to v televizním rozhovoru vystihla přesně: „Byly jsme jalové, nedokázaly jsme pořádně zakončit.“ A druhý problém? Těžko uvěřitelné kiksy sudích. Islandská kapitánka Gunnhildur Yrsa Jónsdóttirová vstřelila rozhodující gól rukou a skotská rozhodčí Lorraine Watsonová šokovala i v 93. minutě, když kvůli údajnému faulu neuznala vyrovnávací trefu Simony Necidové.

„Ty dámy, co sem dneska přijely, to je zoufalé,“ kritizoval sudí televizní spolukomentátor Tomáš Pešír, bývalý vedoucí ženské reprezentace.

„Taky netuším, proč se paní rozhodčí takhle rozhodla. Je to škoda,“ pravila kapitánka Bertholdová. S parťačkami dobře ví, že mistrovství světa, které se bude hrát příští rok v létě v Austrálii a na Novém Zélandu, je nejspíš mine. Češky sice na třetím místě skupiny ztrácejí hratelných devět bodů na druhé Nizozemsko, ovšem tomu může minimálně do baráže pomoct už předpokládaná kontumace odloženého zápasu s Běloruskem. To má nejen ve sportovním světě problém kvůli podpoře ruské invaze na Ukrajinu.

Zajímavá generace kolem čtyřnásobné české Fotbalistky roku Kateřiny Svitkové z West Hamu, brankářky Barbory Votíkové z PSG či útočnice Andrey Staškové z Juventusu se ovšem může dočkat nečekané vstupenky na červencové EURO do Anglie. Po suspendaci Ruska chybí jeden účastník, kterého UEFA ještě neurčila. Doufat můžou poražené z baráže – včetně Češek, jež před rokem nezvládly penaltový nervák v odvetě se Švýcarskem.

„Věříme, že by se to mohlo povést. Byla by to velká náplast za kvalifikaci na mistrovství světa,“ zasnila se kapitánka Bertholdová.

Pokud by se rozhodovalo od stolu, protože na dodatečnou kvalifikaci už podle všeho nebude čas, mohlo by účasti na mistrovství Evropy být blízko Portugalsko, které hrálo baráž s Ruskem. Češky by zase mohly zvýhodňovat dva barážové body, Portugalsko i Ukrajina jich získaly méně. Ale zatím je to všechno jen teorie.

Kvalifikace MS žen 2023 - evropská skupina C 1. Island 6 5 0 1 19:2 15 2. Nizozemsko 6 4 2 0 27:3 14 3. ČESKO 5 1 2 2 11:8 5 4. Bělorusko 4 1 1 2 5:9 4 5. Kypr 7 0 1 6 2:42 1

Odehráno: Nizozemsko–ČESKO 1:1, ČESKO–Kypr 8:0, Island–ČESKO 4:0, ČESKO–Nizozemsko 2:2, ČESKO–Island 0:1, Bělorusko–Kypr 4:1, Island–Nizozemsko 0:2, Kypr–Nizozemsko 0:8, Bělorusko–Nizozemsko 0:2, Island–Kypr 5:0, Kypr–Bělorusko 1:1, Kypr–Island 0:4, Bělorusko–Island 0:5, Nizozemsko–Kypr 12:0.

Další program – 28.6.: ČESKO–Bělorusko, 1.9.: Kypr–ČESKO, 6.9.: Bělorusko–ČESKO.

Postupový klíč: Z evropské zóny přímo postoupí vítězky devíti skupin, týmy z druhých příček čeká baráž o zbylá dvě místa (třetí bude možné vybojovat v mezikontinentálním play off).