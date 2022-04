Šilhavý chce pokračovat: Jsem rád za důvěru. Jen to trvalo zbytečně dlouho

Pár hodin potom, co mu výkonný výbor Fotbalové asociace vyjádřil důvěru, vystoupil trenér Jaroslav Šilhavý na akci k nové identitě reprezentace. A měl dobrou náladu, aby ne, když je docela pravděpodobné, že bude pokračovat. „Jsem za to rád, ale jen si myslím, že to trvalo zbytečně dlouho, pro všechny,“ ulevil si.

Preferujete tedy pokračování ve funkci?

„Asi není tajemství, že teď jednáme s vedením asociace o prodloužení našich smluv. V úterý výkonný výbor při svém zasedání rozhodl, že pan předseda bude o prodloužení těch smluv jednat…“

Rozpor bude v jejich délkách a výších?

„Přesně tak. Jak to tak bývá.“

Jaké jsou vaše představy ohledně délky?

„Bavili jsme se o tom jednom cyklu k EURO 2024.“

A je na tom tedy shoda?

„Myslím si, že jo, že to i výkonný výbor potvrdil. Takže buď dnes, nebo v nejbližších dnech by mělo být jednání s předsedou a budeme se o tom bavit.“

Je ve hře i nějaké doplňování realizačního týmu?

„Myslím si, že to bude taky součástí jednání.“

Souhlasíte s tím, aby byl váš tým kolegů doplněn?

„Z našeho pohledu, co se týče sportovní stránky… Nevím, jestli třeba někdo z asistentů by chtěl končit, zatím jsme to nechávali, až bude naše situace jasná, takže pokud to dopadne, budeme se o tom bavit. Ale nemyslím si, že tam budou nějaké výrazné změny.“

Je pro vás úleva, že se celá situace takhle vyvinula po tom čekání, nejistotě? „Jsem rád, ale myslím si, že to trvalo zbytečně dlouho, pro všechny. Ale bylo nám řečeno, že se čeká, že výkonný výbor bude ten, který rozhodne. Proto to bylo takhle dlouhé.“

Neměl jste od předsedy Petra Fouska aspoň náznaky před zasedáním výboru?

„Jsem s panem předsedou v kontaktu, bavili jsme se o tom taky, víceméně potvrzoval, že se čeká, že musí rozhodnout výbor, který má ten mandát. Jsem ale rád, že se to tak vyvinulo. Takhle, tenhle post si každý považuje, teď jsme to na té prezentaci k nové identitě slyšeli, i z toho pohledu budu rád, že pokračuju u národního týmu.“