Fousek se rozjel: To se nedělá ani v nejrozvojovějších zemích

Na hlasování o osudu Michala Valtra ani nedošlo, přesto se na výkonném výboru FAČR odehrávala slušná „grilovačka“. Ostré to bylo právě hlavně vůči generálnímu sekretáři. Po více než šesti hodinách, kdy fotbalová vláda řešila i jinou agendu, to ovšem Petr Fousek nedával najevo…

Jak vnímáte pokus iniciativy Fevoluce o odvolání generálního sekretáře?

„V mých očích nejde o Fevoluci, ale ten návrh byl pro mě nepřijatelný. Rozhodnutí výboru si vážím, vnímám ho především jako ochranu fotbalu a asociace. Má rozdělanou řadu úkolů, za šest týdnů je valná hromada. Pochopitelně tenhle způsob jednání, včetně medializace, do značné míry manipulativní, fotbalu neprospívá. Proto chci ocenit nejen rozhodnutí výboru, které vnímám jako státnické, ale i podporu z fotbalového hnutí, od Výzvy 2021 nebo Čistého fotbalu. To neznamená, že některé věci v sekretariátu nelze zlepšit. V každém případě jestli zazněly věci týkající se transparentnosti nebo že výkonný výbor nedostává včas podklady, v reálu vše vypadá jinak.“

Berete to jako pokus o vyjádření nedůvěry vám osobně?

„Zčásti určitě. Nejen mně, ale i asociaci, fotbalu. Beru to jako destabilizační prvek.“

Říkáte, že nejde o Fevoluci, ale ona přece tvrdí, že FAČR je neprofesionálně řízena.

„Nechci asi zabíhat k jednotlivcům v prohlášení uvedených. Fevoluce má ve strukturách asociace poměrně široké zastoupení, dva členy ve výkonném výboru, lidi v komisích… Jde o věc, která se týká asociace a fotbalu jako takového. Sebe i Michala Valtra považuju za profesionály, a aby nás někdo školil z profesionalismu… Můžeme mít různé názory na různé záležitosti, ale jsme neustále ve fázi transformace. Z toho pohledu chod asociace vidím jinak. Což ale neznamená, že v některých věcech nemáme rezervy nebo je nelze zlepšovat. Je potřeba vše vidět i sebekriticky.“

Jakkoli výkonný výbor o Michalu Valtrovi nehlasoval, jednání bylo podle našich informací velmi ostré a schytal kritiku i od lidí, kteří byli proti odvolání. Bylo to tak?

„Výbor si k těmto věcem samozřejmě řekl své, ale já to vidím jako konstruktivní, ku prospěchu věci. Sám jsem byl řadu let generálním sekretářem, uřídit takovou asociaci není jednoduchý úkol. Znovu ale musím odsoudit ten (celkový) způsob, takhle se nepostupuje ani v těch nejrozvojovějších zemích. Sám jsem v nich nějaké mise realizoval, vím, o čem mluvím.“

Jedna z výtek zní ohledně netransparentnosti obsazování pozic na FAČR a nevypisování výběrových řízení. Jak to s nimi je?

„Dotýká se mě, když někdo mluví o netransparentnosti. FAČR je transparentní, neporušuje nic z pohledu zákonů. Na některé pozice jsou výběrová řízení otevřena, jiná jsou interní. Na pozici trenérů neděláte žádné. Vše bude součástí organizačního a kompetentního řádu.“

Pokud to byl mezi vámi a Fevolucí před volbami sňatek z rozumu, vypadá to teď na rozvod?

„Ze strany Fevoluce to samozřejmě považuju za neloajální tah, který není možný v žádné situaci a za žádných okolností. Ty věci se ve vyspělé fotbalové asociaci řeší jiným způsobem. Jestli sňatek nebo rozvod… Díval jsem se na to teď optikou, co potřebuje fotbal, asociace. A to změna generálního sekretáře v tomhle období v žádném případě není.“

Předpokládáte, že vše bude mít další vývoj na valné hromadě?

„Nechci o valné hromadě spekulovat, může se na ní stát ledacos. Zbývá šest týdnů. Takže zatím nepředpokládám…“