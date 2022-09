Nebudeme jen bránit, říká Žambůrek před rozhodující bitvou o EURO

Jak moc nadějný je jednogólový náskok z Islandu?

„Musíme do toho jít jako do nového zápasu. Nemůžeme mít v hlavě předešlé utkání a nehodláme jen bránit náskok 2:1. Půjdeme za výhrou i v odvetě.“

Ještě k návratu z Islandu domů: už jste stihli vstřebat dlouhou cestu?

„Bylo to nepříjemné, ale zvládli jsme to. Mimochodem, táta záložníka Lukáše Červa musel zůstat na Islandu, protože podmínky pro odlet nebyly ideální. I proto jsme rádi, že jsme mohli letět domů hned po zápase. Dospali jsme se a teď jsme nachystaní na odvetu.“

Jste rádi i za návrat na přírodní trávu? Na Islandu se hrálo na umělce.

„Každá umělka není úplně příjemná, všichni radši hrajeme na přírodní trávě. Ovšem Island na umělce hraje všechny zápasy, nedalo se nic dělat. Myslím, že jsme se s tím dobře vypořádali, a teď jsme vděční za návrat na přírodní trávu.“

Poprvé v kvalifikaci se vám povedlo zvítězit poté, co jste prohrávali. Jak moc je to před odvetou cenné?

„Myslím, že nás ten obrat ještě víc stmelí. Už takhle máme skvělou partu a držíme při sobě. Víme, o co hrajeme, a chceme se soustředit jen na sebe a naši hru. Taky ovšem musíme mít na paměti, že Island je velice dobrý tým. Ve většině kvalifikačních zápasů dostal jen jeden gól, takže to ani v odvetě nebudeme mít snadné.“

Může vám ale pomoct známé prostředí v Českých Budějovicích: v kvalifikaci jste tam vyhráli tři ze čtyř domácích zápasů. Budete znovu spoléhat na kouzlo arény Dynama?

„Jasně. Atmosféra tady byla při každém zápase skvělá a fanoušci nám vždycky pomohli. Doufám, že to tak bude i v odvetě s Islandem. Těším se taky na rodinu, řekl jsem si o čtyři lístky. Snad to pro nás dobře dopadne.“