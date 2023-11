Kandidatura ušitá na míru? MS 2034 bude v Arábii, FIFA na něj „spěchala“

Obránce Chorvatska Joško Gvardiol měl po turnaji v Kataru řadu nápadníků, nakonec přestoupil v létě do Manchesteru City • Reuters

V prosinci 2010 FIFA oznámila, že fotbalový svátek uspořádá roku 2022 Katar. V zimě. Poprvé v historii. Volba to byla kontroverzní, stejně jako její zákulisí. Podobně jako při udílení pořadatelství Jihoafrické republice v roce 2010 nebo Rusku 2018. Před samotným turnajem se zdůrazňovala otázka lidských práv v zemi či úmrtí dělníků pracujících na stavbě stadionů.

Podobné obavy vyvstávají i nyní v Saúdské Arábii. V zemi, která je totalitně řízena královským dvorem, neexistují politické strany, odbory ani nezávislá média. Tím pádem je omezena svoboda slova, za kritiku systému může obžalovaný čelit i trestu smrti. V sousedním Jemenu bují už devět let občanská válka, v které je na straně vlády zapojená i Saúdská Arábie.

Trest smrti může být udělen i za cizoložství nebo vztah mezi osobami stejného pohlaví. Homosexualita je v zemi nezákonná, stejně jako v Kataru, kde vzbuzoval nevoli právě postoj FIFA.

Kapitáni některých reprezentačních výběrů chtěli do zápasů nastoupit s duhovou páskou, právě na podporu LGBTQ+ lidí. To si však v Kataru nepřáli a FIFA následně vydala upozornění, že kdo na svou paži takovou pásku navlékne, dostane už před úvodním hvizdem automaticky žlutou kartu. Nikdo si netroufl.

Jediný kandidát, proč?

Svým způsobem podivný byl i samotný proces, jímž se Saúdové k pořadatelství dostali. Na jeho konci byli jediným kandidátem. Jak se to stalo? 4. října FIFA zveřejnila pořadatelství pro rok 2030, zároveň zahájila registraci kandidátů pro rok 2034 s tím, že mají být přihlášky podány do konce měsíce. Velmi krátká doba s ohledem na důležitost akce. Představila navíc stanovy, kterými chce pomocí fotbalu „sjednocovat svět“. Dle nich má pořadatelství „kolovat“ mezi jednotlivými konfederacemi.

O to kontroverznější je bláznivý systém roku 2030. MS zasáhne do Portugalska, Španělska, Maroka, Uruguaye, Paraguaye a Argentiny. Evropské, africké a jihoamerické konfederace. Tři mouchy jednou ranou, dalo by se konstatovat. A jelikož budou příští mistrovství pořádat USA, Kanada a Mexiko z konfederace CONCACAF (Severní, Střední Ameriky a Karibiku), vychází řada znovu (od Kataru) na konfederaci asijskou.

Saúdská Arábie byla jasným kandidátem. Jediná další země, která nad uspořádáním šampionátu uvažovala, byla Austrálie. Ta ale přemítala spíše o spolupořadatelství, například s Indonésií. A jelikož měla na smluvení takto rozsáhlé spolupráce ani ne měsíc, možnost padla. Vrchní muž australského fotbalu, James Johnson, okomentoval výsledek jen výmluvnou frází: „Je to tak, jak to je.“

FIFA vyšla Saúdům vstříc i mírnějšími podmínkami ohledně infrastruktury. „Pro pořadatelství je nutné minimálně 14 vyhovujících stadionů, přičemž alespoň 4 z nich musí být v době podání žádosti hotové či ve výstavbě,“ stojí v dokumentu. Uchazeči o MS 2030 museli mít takových stadionů alespoň sedm, nikoliv čtyři.

Saúdská Arábie bude v roce 2027 pořádat Asijský pohár, kandidaturu vyhrála s projektem právě čtyř stadionů. Jeden staví v Dammámu, další už stojí v Džiddě, dva v Rijádu, přičemž jeden z nich renovuje. Ale s financemi, jakými země disponuje, nebude jistě problémem vystavět či rekonstruovat dalších alespoň 10 stánků.

Jestli se bude jednat o druhé zimní mistrovství, nebo proběhne mundial v letním termínu, není zatím jasné. Předseda saúdskoarabského fotbalového svazu Jásir Al Misíhál zdůraznil, že je země připravena na obě varianty: „Jsme připraveni na všechno, existuje mnoho technologií, které umožňují ochlazovat nebo klimatizovat stadiony. Nemluvě o tom, že v mnoha městech království je v létě velice příjemné počasí.“

Ronaldo a spol. jako součást plánu

Dá se říct, že rozsáhlá kampaň k pořadatelství začala na konci minulého roku. U jednoho z nejpovolanějších. Masivní přísun kvalitních hráčů do tamní ligy (Saudi Pro League) odstartoval Cristiano Ronaldo. „Beru to jako obrovskou výzvu, chci tu pomáhat s rozvojem,“ pronesl Portugalec po přestupu.

Opravdový boom ale zažila saúdskoarabská liga až v létě. Do soutěže zamířili namátkou Neymar, Rúben Neves, Sadio Mané, Sergej Milinkovič-Savič, Fabinho, Riyad Mahrez… Výčet hráčů, kteří by nepochybně našli uplatnění v kvalitních evropských týmech, jakoby nebral konce. Na lavičkách udílejí pokyny Nuno Espírito Santo, Steven Gerrard, Jorge Jesus nebo Slaven Bilič. Rovněž trenéři se zkušenostmi z věhlasných evropských adres.

Národní tým převzal Roberto Mancini, kouč posledních mistrů Evropy z Itálie či úspěšných Citizens. Jestli budou Saúdové po vzoru Rusů (např. Mario Fernandes) naturalizovat některé fotbalisty z vlastní ligy, je samozřejmě pouhá spekulace. Už nyní ale celý kolotoč okolo jejich pořadatelství mistrovství světa ve fotbale 2034 budí mnoho rozporuplných dojmů.