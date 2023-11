Jednička „nové repre“: Pavlenka vs. Kovář. A co Staněk a hra nohama?

Nástupce Jaroslava Šilhavého sice podle svazového šéfa Petra Fouska nebude oznámen v nejbližších dnech, už teď je ale jisté, že nového kouče národního týmu čeká spousta práce a řada otázek. Tak například: kdo by měl být gólmanskou jedničkou fotbalové reprezentace v následujících letech?

„Já tam vidím Matěje Kováře. V ideálním světě si během tohohle roku vybuduje lepší pozici v Leverkusenu, v létě přechytá Hradeckého a bude jednička v bundeslize i v reprezentaci,“ říká redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl v novém díle podcastu Liga naruby. „Ale co Pavlenka?“ oponuje Fejglovi jeho kolega Michal Kvasnica: „Kdyby byl zdravý, tak by se po Vaclíkovi vyprofiloval on. Když bude v bundeslize a bude podávat takové výkony, proč ne on?“

Jedenatřicetiletý Pavlenka naposledy chytal za reprezentaci při ostudné porážce 0:3 v Albánii a nepůsobil nejjistěji. Na poslední dvojzápas byla kvůli zranění brankáře Brém povolána dvojice Staněk – Mandous, Šilhavého volba padla nakonec na plzeňskou oporu.

Anketa Kdo by měl být brankářskou jedničkou v reprezentaci? Matěj Kovář Jiří Pavlenka Jindřich Staněk někdo jiný

„Ve Varšavě se na něj sice snesla kritika, že balony jen odkopával, ale myslím, že Šilhavý stejně nechtěl žádnou výstavbu. Ne, Staněk nemá nohy jako Mandous, ale když tam bude, nemám s tím problém,“ říká Kvasnica.

Fejgl ale právě gólmanovu schopnost rozehrávat hodnotí pro moderní fotbal jako klíčovou a stojí si za stále teprve 23letým Kovářem. „Vezměte si, že dospělý fotbal opravdu chytá vlastně jen dva roky! A ve Spartě měl sice příšerný začátek, ale zlepšoval se, zlepšoval – a na jaře byl fantastický. Jeho podíl na titulu je naprosto zásadní,“ zdůrazňuje Fejgl.

