Pavel Nedvěd odmítl pozici manažera reprezentace. Ale Hašek projde

Docela šok, protože věc se měla za domluvenou a čekalo se jenom na zítřejší schválení výkonným výborem. Jenže je to jinak – Pavel Nedvěd odmítl pozici manažera národního týmu. Důvody nejsou jasné. Jmenování Ivana Haška by překvapivé odstoupení fotbalové legendy nemělo ohrozit.

Vše bylo dlouze i složité domlouvané. Nástup Pavla Nedvěda do pozice manažera dohadoval osobně Adolf Šádek. Dokonce se říkalo, že jeho účastí v realizačním týmu podmiňuje volbu Ivana Haška novým trenérem národního týmu.

Vpředvečer volby však došlo k velkému zvratu. Pavel Nedvěd funkci odmítl.

Nic by to nemělo měnit na tom, že se výkonný výbor sejde a zvolí Ivana Haška do pozice reprezentačního kouče, k němu asistenty Jaroslava Köstla, který stejnou roli plnil až dosud ve Slavii, a Jaroslava Veselého, jenž zůstává jako hlavní na lavičce Bohemians. Gólmany si vezme do rukavic Radek Černý, z pozice videoanalytika sestavu doplní Miroslav Jirkal.