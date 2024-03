Veselý: Chytil na křídle? Musí se to vyzkoušet. Kovář je ve velké formě

Ladislav Krejčí v záloze, Mojmír Chytil na křídle, Pavel Šulc na odlišné pozici, dva stopeři… Nový český realizační tým v zápase proti Norsku v mnohém překvapil, ačkoliv vše nevyšlo perfektně. „Nepovažuji to za chybu, musí se to vyzkoušet,“ míní asistent trenéra Jaroslav Veselý. Na tiskové konferenci po návratu do Prahy rozebral mínusy i plusy českého výkonu, naznačil, jak bude vypadat sestava proti Arménii a promluvil i o svých osobních pocitech z nové role.

Máte za sebou úspěšnou premiéru u reprezentace v roli asistenta. Jak jste si ji užil?

„Asi se nedá mluvit o slovu užít. (směje se) Bylo to těžké utkání, v roli asistenta to ale emočně prožíváte méně než hlavní trenér, je víc prostoru to chladně analyzovat. Jsem rád hlavně za Ivana a za kluky. Větší radost bych měl, kdybychom se takhle bavili po prvním utkání na EURU.“

Neměl jste tendence víc se vžívat do role hlavního trenéra?

„V tomhle jsme s Ivanem sehraní, každá role má svá specifika. Rozdíly se už trochu stírají, já sám v Bohemce také dávám velký prostor svým spolupracovníkům. Kdo to nedělá, zbytečně plýtvá energií. Během utkání jsme se hodně radili jako celý realizační tým, musím vypíchnout i roli analytiků, kteří nám dávali poznatky ze shora. Není tu šest lidí, beránků, co má stejný názor, každý to vidíme trochu jinak.“

V Norsku jste nasadili dva hráče na pozice, které už dlouho nehráli. Ladislav Krejčí v záloze a Mojmír Chytil na křídle. Byla to taktika na specifický zápas nebo to vidíte jako možnost i do budoucna?

„Jedna možnost to je, chtěli jsme vidět hráče na více pozicích a ve čtyrkové obraně. Láďa Krejčí tam byl proto, že může změnit hru, aniž bychom střídali, v prvním poločase jsme přechod na trojku vzadu zvažovali. Postupem času se ale norský tlak otupil, prvních dvacet minut nebylo ideálních. Pak jsme to ale vyrovnali, o poločase jsme měli více zakončení než domácí. Mojmír Chytil křídlo hrál v Pardubicích, když tam hostoval u Jiřího Krejčího. Bavili jsme se s ním o tom, jak se na to cítí a byl s tím v pohodě. Nechceme ale chodit proti přirozenosti hráčů. Nutné je zmínit, že Norsko bylo na krajích extrémně dobré. U nás nebyl problém přímo v křídlech, ale v celkově součinnosti na krajích. I Šulc hrál na jiných pozicích, než je zvyklý, a já to nepovažuji to za chybu, musí se to vyzkoušet. A už prakticky neexistuje nic jako přátelské zápasy, Norsko má opravdu dobrý tým s hráči z Premier League.“

Ivan Hašek si pochvaloval výsledek, ale tolik ne výkon. Jaké plusy a mínusy jste viděl vy?

„Mínusy – nefungoval nám presink, který jsme plánovali, a zmíněná součinnost ve stranách. Další negativum byla činnost po zisku míče – někdy jsme ho dobře získali, ale nemohli jsme se po souvislejší úsek dostat do lepšího držení. Když už jsme se dostali k vápnu, dokázali jsme být nebezpeční, měli jsme nebezpečná zakončení. Pozitivní je i to, že když se utkání nevyvíjelo dobře, tým to nezlomilo. Když dokážeme takové utkání vyhrát, dá se na tom stavět. Na jména je Norsko silnější tým, je pro mě záhadou, že na Euro nepostoupili. Od střídání byla hra naprosto vyrovnaná, od 60. minuty jsme měli kvalitu. Také chci vypíchnout hru obou našich stoperů.“

Proti Norsku neodehráli ani minut Gabriel, Hranáč, Matěj Jurásek či Tomáš Vlček. Plánujete je proti Arménii využít od začátku?

„Nebudu říkat, koho nasadíme od začátku. Předpoklad je, že když jsme někoho nominovali, chceme ho vidět. U gólmanů je to těžší, ale nevylučuji možnost, že se to udělá na 60 a 30 minut. Limitují nás ale i střídání. Budeme chtít hráče na určitý úsek vidět, aby se ukázali. Ale i když jste jen na srazu, tak je to velký zkušenost, trénink nevytížených hráčů měl velkou kvalitu.“

Největší opory jako Souček Schick nebo stopery necháte hrát?

„Bude to těžké, ty největší hvězdy jako Souček, Schick a Barák mají chuť hrát. Známe Suka, nerad nehraje. Je ale hezké, že hráč takového kalibru chce všechno hrát. Má teď nějaké osobní volno, řeší rodinné věci a jeho první otázka byla, aby nechyběl na video analýzu. Je unikátní. Odpíchneme se ale od zdravotního stavu hráčů, zkontrolujeme data z GPS. Někdy hráčům musíte vysvětlit, že je to pro jejich dobro, že nebudou hrát. Chceme vyzkoušet co nejvíce věcí a máme málo příležitostí, také nechceme někoho vystavovat riziku zranění. Uškodili bychom jim i sobě.“

Zdravotní stav je tedy jaký?

„Jsou tam nějaké šrámy. Jarda Zelený je trochu nakopaný, Ondra Lingr měl nějaké problémy v tréninky, i proto jsme ho dávali na menší časový úsek. Dopoledne měli trénink ti, kteří nebyli vytížení. Odpoledne mají hráči volní, samozřejmě ale monitorujeme, kam jdou.“ (směje se)

Ukázal vám Jindřich Staněk, že je jasnou jedničkou?

„To je hodně na trenérech gólmanů. Jindra nás teď i na minulém srazu hodně podržel, patřil mezi nejlepší hráče. Ale musím říct, že mezi kluky není na tréninku moc rozdílů. Matěj Kovář přijel s velkou formou a vypadá hodně dobře, Vítek Jaroš to samé. Určitě to není tak, že je Jindra odstřelený a další dva mu dělají stafáž.“

Jak ve vašich očích vypadá soupeř z Arménie?

„Jsou typologicky hodně jiní, budeme dobývat. Tím, že budeme hrát doma a soupeř bude hrát ze zabezpečené obrany, bude větší důraz na to, abychom si sami vytvářeli dvě situace. Zanalyzujeme si jejich poslední utkání s Kosovem, potřebujeme si k tomu rozebrat i náš zápas.“

Vybízí se tedy sestava na tři stopery a dva hroty?

„Jak říkáte, je to jedna z variant.“

Jak je to teď pro vás osobně náročné, když jste zároveň trenérem v Bohemce?

„Tenhle týden to náročný není, tréninkový proces vedou spolupracovníci, navíc jsme dávali klukům volno. Na jaře jde jen o jeden sraz a pak už je jen EURO. Hráči si možná ode mě i rádi odpočinou, a možné mě pak i raději uvidí.“

Dostal jste od hráčů nějaké gratulace?

„Dostal jsem od jiných hráčů z jiných týmu. (směje se) Mám teď hodně kamarádů mezi hráči napříč ligou, bývalí svěřenci a tak dále. Je to milé.“

Je něco co vás v tomto týdnu a střetnutí s norskými hvězdami inspirovalo směrem k vaší práci do Bohemians?

„Pár hráčů bych si odvezl. (směje se) Shodou náhod jsme v Norsku hráli i s Bohemkou a v národním týmu byli dva hráči z Bodö. Norsko hraje podobně jako oni. Je neskutečné, jak se norský fotbal posunul, jak jsou schopni vyprodukovat hráče do klubů jako Manchester City nebo Arsenal. Hodně jsem norskou ligu sledoval. Není to typicky letní země, kde by měli na růžích ustláno. Odnáším si z toho, že když se hodně pracuje, dá se hodně změnit. To můžeme využít i na naší úrovni.“