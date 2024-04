Reprezentace oznámila předposlední zápas před Eurem. Střetne se s Maltou

Čeští reprezentanti slaví gól do sítě Arménie • Beranek / Sport

Ladislav Krejčí se raduje z gólu do sítě Arménie • ČTK / Vondrouš Roman

Edgar Sevikjan poslal před Ladislavem Krejčím Arménii do vedení • Michal Beranek / Sport

Čeští fotbaloví reprezentanti odehrají předposlední přípravný zápas před mistrovstvím Evropy 7. června proti Maltě v Grödigu během soustředění v Rakousku. Kemp budou mít v nedalekém Schladmingu, kde se budou na šampionát v Německu chystat od 2. do 9. června. Národní tým o tom informoval na webu FAČR.

Reprezentace už dříve oznámila, že generálku na Euro odehraje 10. června proti Severní Makedonii v Hradci Králové. Druhého červnového soupeře vedení národního týmu delší dobu hledalo a nakonec se rozhodlo pro nepříliš atraktivní Maltu.

„Přáním našeho týmu bylo odehrát zápas nedaleko místa, kde budeme na kempu, abychom měli co nejvíc času na přípravu před Eurem. Proto jsme odmítli několik předních evropských reprezentací, které zase jednoznačně trvaly na tom, že budou hrát doma,“ uvedl technický ředitel FAČR Erich Brabec.

„Jednotlivé týmy mají před startem mistrovství Evropy jasnou představu o svých přípravách a prioritách. Víc než kdy jindy proto do jednání vstupují preference trenérů, místo utkání, rozhodování, zda chcete hrát proti účastníkovi šampionátu, termín. Od začátku jsme měli od trenérů zadání, že pro ně je prioritou místo zápasu a tento požadavek se nakonec podařilo splnit,“ řekl předseda FAČR Petr Fousek.

Národní celek v součtu s Československem dosud odehrál proti Maltě 12 zápasů s bilancí devíti vítězství a tří bezbrankových remíz. Naposledy na aktuálně až 172. tým žebříčku FIFA narazil na konci května 2016 rovněž v přípravě před mistrovstvím Evropy a outsidera rozdrtil 6:0.

„Máme daný plán přípravy, do kterého zapadá zápas v daném termínu nedaleko místa, kde se budeme na šampionát připravovat. Navíc Malta si v poslední době připsala dobré výsledky. Během posledního reprezentačního srazu dokázala remizovat se Slovinskem, vloni porazila zlepšující se Lucembursko, ještě předtím remizovala s Řeckem a porazila Izrael,“ uvedl trenér Ivan Hašek, který převzal mužstvo v lednu po Jaroslavu Šilhavém a před pár dny jej v prvních dvou přípravných zápasech v Norsku a s Arménií dovedl k výhrám 2:1.

Reprezentace už dříve oznámila, že se na Euro bude chystat na kempu v Rakousku, přesné místo soustředění ale zveřejnila až nyní. Schladming leží zhruba 100 kilometrů jižně od Salcburku ve spolkové zemi Štýrsko.

Tým bude bydlet v hotelu Falkensteiner, odkud bude vyrážet na nedaleké hřiště. „Na místě jsme se byli s trenéry podívat a budeme tam mít ideální podmínky na přípravu,“ prohlásil Brabec.

Po návratu ze soustředění do Čech a generálce se Severní Makedonií dostane tým krátké volno a 13. června odcestuje na šampionát do Německa. O pět dní později vstoupí Haškovi svěřenci do turnaje zápasem proti Portugalsku v Lipsku. Ve skupině se poté v Hamburku utkají ještě s Gruzií a Tureckem.