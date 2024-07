Urážlivý chorál? Hvězda z Chelsea naštvala parťáky. Přišla omluva, ale...

Argentinští fotbalisté oslavují postup do finále Copy América • ČTK / AP / Pamela Smith

Lionel Messi pomohl Argentině první gólem k postupu do finále Copy América • ČTK / AP / Pamela Smith

Co se mu honilo hlavou? To musí vědět jen sám Argentinec Enzo Fernández. Držitel rekordu nejdražšího hráče Premier League se při bujarých oslavách vítězství na Copa América natáčel, jak zpívá chorál vysmívající se africkému původu francouzských fotbalistů. Těch je ale v kádru Chelsea, kde Fernández působí, hned několik, a k záložníkovi se podle všeho všichni otočili zády. Ten se nyní omlouvá. Celá věc bude mít dohru, Francouzká fotbalová federace podává stížnost FIFA.

Těžko říct, proč si Argentinci vzpomněli během oslav právě na Francouze. Zřejmě stále cítí určitou rivalitu po rok a půl starém finále mistrovství světa a nyní využili příležitosti se Francouzům vysmát – skončili na EURO v semifinále, zatímco Argentina na svém kontinentě slavila.

Tento výsměch přišel ale diskriminačním způsobem – Argentinci v autobuse zpívali chorál obsahující například slova: „Hrají za Francii, ale jejich rodiče jsou z Angoly. Jejich matka je z Kamerunu, zatímco jejich otec je z Nigérie. Ale jejich pas říká francouzský.“ Píseň také obsahovala hanlivý odkaz na vztah Kyliana Mbappého s transgender modelkou Ines Rau. Fernández vše vysílal živě na svém instagramu.

A to se mu vrátilo jako bumerang. Fernández má v Chelsea hned sedm spoluhráčů černé pleti a podle novináře Fabrice Hawkinse jsou všichni spoluhráčovým chováním rozzuření. Přestali ho sledovat na sociálních sítích a obránce Wesley Fofana dokonce argentinské video sdílel s popiskem „Fotbal v roce 2024, rasismus bez zábran.“

Celá situace může mít (nejen) pro záložníka dohru na klubové, ale i mezinárodní úrovni. Předseda Francouzké fotbalové federace Phillipe Dialló oznámil, že chce vzít Argentince za rasově urážlivé a diskriminační urážky k soudu. „S ohledem na závažnost těchto šokujících výrazů, které jsou v rozporu s hodnotami sportu a lidskými právy kontaktujeme argentinský protějšek s FIFA a podáme stížnost,“ stojí v prohlášení federace.

Sám Fernández už se omluvil. Na svém instagramu sdílel následující text: „Píseň obsahuje velmi urážlivé výrazy, které jsou neomluvitelné. Stojím proti veškerým formám diskriminace a omlouvám se za to, že jsem se nechal unést při euforii z vítězství na Copa América. To video, chvíle a moment nedefinují můj charakter ani přesvědčení. Je mi to opravdu líto.“

Je otázkou, na jak úrodnou půdu padne Fernándezova omluva u jeho spoluhráčů. K těm se brzy vrátí na přípravu před další sezonou. Stížnost Francouzů ale bude řešit FIFA a jihoamerické šampiony můžou oslavy přijít pěkně draho…