Preciado v reprezentaci: Sparta ho musí uvolnit, ale… Hrát nemůže

Byť je sparťan Angelo Preciado zraněný, byl nominován do reprezentace Ekvádoru. Jak je to možné? • Pavel Mazáč / Sport

V sestavě fotbalové Sparty chybí, trápí ho zranění, jenže na sociálních sítích sdílel fotky z Barcelony, kam vyrazil. K tomu byl Angelo Preciado, zlobivý chlapec z Letné, vlastně nelogicky nominován do národního mužstva Ekvádoru pro další část kvalifikace mistrovství světa, v níž se poměří s Bolivií a Kolumbií. Zpráva vzbudila rozruch. Co znamená?

Na konci října přiznal Lars Friis, trenér letenského týmu, po pohárovém utkání doma se Zbrojovkou Brno (4:0), že pravý wingbek Angelo Preciado, jenž střídá slušné výkony v Lize mistrů s poměrně mizernými v domácí soutěži, bude mančaftu scházet.

Ekvádorec má problémy s kolenem, což dánský kouč okomentoval slovy: „Ten zásah, který dostal den před utkáním v Plzni, vypadá v tuto chvíli hůře, než v co jsem doufal. Vypadá to, že nám bude nějakou dobu chybět.“

Přitom po duelu v Plzni Friis vyslal do světa optimističtější verzi. Počítal s tím, že hráče bude mít brzy k dispozici.

Je to jinak, přesto ekvádorská asociace zapsala zkušeného reprezentanta, jenž si zahrál i na mistrovství světa v Kataru a patří do základní sestavy národního výběru, do další nominace. Jak je to možné?

Takový postup je povolen, v době přestávek pro mezinárodní zápasy mají reprezentace právo povolat kteréhokoli borce. Klub musí souhlasit a hráče uvolnit. To se děje i v tomto případě. Přitom je jasné, že Preciado nemůže nastoupit, naopak se řeší, jak jeho potíže s kolenem dát dohromady. Ve hře je podle informací deníku Sport i menší zákrok.

Aktuálně se debatuje o dvou variantách. Buď Preciado opravdu odletí na sraz, kde absolvuje vyšetření (i na to má reprezentace nárok), nebo za ním dorazí lékař do Evropy.