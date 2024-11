Červená, trest a... Kliment je český útočník číslo dva: Sebevědomí krotím

Když to Janu Klimentovi v úvodu sezony střílelo a sbíral devadesátiminutové starty, reprezentační pozvánka ho míjela. Po červené kartě proti Bohemians a disciplinárním trestu na začátku října však jednatřicetiletý útočník Sigmy kariéru v nároďáku po sedmi letech obnovil. Důvěra kouče Ivana Haška se paradoxně zvýšila do takové podoby, že je Kliment momentálně českým útočníkem číslo dva za Tomášem Chorým. „Super podzim,“ pochvaluje si nejlepší střelec Chance Ligy.

Obyčejný zápas v Karviné, řekli byste si. Pro Jana Klimenta naopak sakra důležité utkání. Pro kontext: snajpr Olomouce měl po disciplinárním trestu, tři duely seděl. Sledoval kamarády, jak remizují v Hradci Králové (1:1) i Jabloncem (0:0), postupují v MOL Cupu přes Žižkov (2:0). Ve Slezsku měl jedinou šanci se realizačnímu týmu reprezentace připomenout, o pár dní později už totiž trenér Ivan Hašek četl jména pro střetnutí v Albánii a s Gruzií.

Hanáci sice v Karviné padli 1:2, ale Kliment ukázal, že formu neztratil. Jakmile si před poločasem rychle zpracoval Slámův centr a druhým dotykem jej suverénně poslal do sítě, mohl si Hašek oddychnout. A zároveň udělat složité rozhodnutí: kanonýra Sigmy upřednostnit před Mojmírem Chytilem či Tomášem Čvančarou.

„Soustředil jsem se na to, abych v Karviné podal dobrý výkon a utvrdil trenéry v tom, že mě mají vzít,“ netajil zpětně soukromou motivaci. „Nevyhráli jsme, ale mně se to nějakým způsobem povedlo. Když nominace přišla, bylo to zadostiučinění, protože červená karta byla komplikace a jedinou kaňkou jinak skvělého podzimu. Doufám, že už se to nestane.“

Pozvánkou na poslední sraz v tomto kalendářním roce nicméně Klimentův příběh neskončil. Že bude gradovat, naznačila už Haškova říjnová slova po remíze 1:1 s Ukrajinou. Tam naskočil ladný běžec na závěrečných 21 minut, které i se žlutou kartou odmakal.„Jsem rád, co tam odvedli hráči, kteří přišli v průběhu zápasu. Takový Kliment ukázal, jakou má v tuhle chvíli formu. Škoda, že nerozhodl. Ale to, jak pracoval i směrem dozadu, byla paráda,“ chválil.

Tehdy přišel zlom. Na Klimenta se nikdo z novinářů kouče na neutrální půdě v polské Vratislavi nezeptal, přesto o něm Hašek začal sám od sebe mluvit. Získal si ho. Jediný odehraný ligový zápas mezi oběma srazy ho neodradil od toho, aby střelce nepozval znovu. A když pak v sobotu v Albánii nahradil Tomáše Chorého na poslední půlhodinu právě Kliment, otevřela se kvůli vykartování dvoumetrového obra ze Slavie cesta do základní sestavy pro utkání s Gruzií.

Klimentovy starty za poslední měsíc

Zápas Odehráno minut Góly + Asistence Česko - Gruzie 2:1 57 0+1 Albánie - Česko 0:0 27 0+0 Karviná - Olomouc 2:1 90 1+0 Ukrajina - Česko 1:1 21 0+0

„Hlavně ať se nezraní!“ vtipkoval trenér Olomouce Tomáš Janotka v úterý odpoledne během rozhovoru pro Ligu naruby, kdy už bylo národu jasné, že na domácí půdě Androva stadionu odstartuje zápas jeho tahoun Kliment. „Definitivně jsem se to dozvěděl až v pondělí, ale nějak to k tomu spělo. Náznaky jsem měl podle tréninků,“ nezapíral svěřenec.

Jak si vedl? To nejpodstatnější přišlo už po dvou a půl minutách, kdy patičkou nádherně připravil gól ex-plzeňskému spoluhráči Pavlu Šulcovi. „Oči vzadu nemám, ale já bych musel zakončovat na dva dotyky, takže jsem to zkusil jen tečovat za sebe. Nevěděl jsem, že tam Šulcík bude, ale tušil. Nebo spíš doufal. Byl tam přesně, vyšlo to hezky do kroku,“ uvedl.

Kliment na place vydržel necelou hodinu, sám se do zakončení nedostal. Přesto si vysloužil při střídání potlesk tribun i lavičky. Na špici dřel, stopery nenechal vydechnout, přihrávky nekazil, vyhrál devět soubojů ze čtrnácti. Prezentoval se tak, co nyní zdobí celý současný tým: pracovitě.

„Choras udrží mnohem víc balonů než já, proto jsme nechtěli hrát pomocné míče do těla. Spíše jsme vsadili na náběhy za obranu, což se vyplatilo hned v úvodu,“ kvitoval zvolenou strategii. „Ale sebevědomí se snažím trochu krotit, protože už se mi to párkrát v kariéře vymstilo. Je lepší být nohama na zemi. A děkuju trenérům i spoluhráčům, že po říjnové červené hodně pomohli. Nikdo to moc neřešil, a když už, tak v nadsázce ze srandy. To jsem potřeboval,“ dodal.

Pokud zůstane zdráv a v Sigmě se dramaticky nezmění poměry, věřte, že Hašek ho rád nominuje i na jaře. A Janotka do základu hned v neděli, kdy na Moravu dorazí Liberec.

Jan Kliment proti Gruzii

minuty: 57

góly+asistence: 0+1

akce/úspěšné: 23/14 (61 %)

přihrávky/přesné: 7/5 (71 %)

souboje/vyhrané: 14/9 (64 %)

driblinky/úspěšné: 0/0

střely/na bránu: 0/0

fauloval/faulován: 1/0

(zdroj: Wyscout)