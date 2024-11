Komplikovaný systém losu kvalifikace o MS. Na koho Češi jistě nenarazí?

Po úspěchu ve skupině Ligy národů se pozornost trenéra Ivana Haška upíná na kvalifikaci o mistrovství světa. Do ní půjde česká fotbalová reprezentace díky výhře nad Gruzií v lepší výchozí pozici. Při prosincovém losu se Češi objeví ve druhém výkonnostním koši a narazí tak pouze na jednoho papírového favorita.

Český tým v pondělí po výhře Skotska nad Polskem průběžně klesl do třetího koše a pro návrat mezi druhou dvanáctku nasazených týmů potřeboval proti Gruzii zvítězit. To se výběru Ivana Haška podařilo. V Olomouci vyhrál 2:1 a posunul se o patro výš.

Už teď je tedy jasné, že Česko v kvalifikaci nenarazí na Ukrajinu, Turecko, Švédsko, Wales, Maďarsko, Srbsko, Polsko, Řecko, Rumunsko, Slovensko ani Norsko. Tyto týmy jsou totiž také ve druhém koši.

Los kvalifikačních skupin, který se uskuteční 13. prosince v sídle FIFA v Curychu, rozdělí týmy do šesti pětičlenných a šesti čtyřčlenných skupin. Na mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku přímo postoupí vítěz každé z nich a týmy na druhých místech se o svůj lístek na světový šampionát utkají v play off. To si zahrají také čtyři nejlepší vítězové Ligy národů, kteří neuspějí v kvalifikaci. Úspěch Čechů v Lize národů tak může v případě špatného výsledku v kvalifikaci hrát ještě velmi důležitou roli.

Los kvalifikačních skupin bude tentokrát mimořádně složitý, protože souboje o účast na MS začnou už v březnu, kdy se ale bude zároveň hrát i play off Ligy národů. Osm čtvrtfinalistů této soutěže tak bude při losu kvalifikace označeno za „dočasné účastníky.“ Jejich přesné umístění v jednotlivých skupinách se dozvíme až po duelech na konci března, protože místa ve čtyřčlenných kvalifikačních skupinách musí být vyhrazena pro týmy, které postoupí do finálového turnaje Ligy národů v červnu a své kvalifikační zápasy o MS zahájí až v září.

V pětičlenných skupinách pak může být jen jeden z 24 týmů, které se účastní březnových zápasů Ligy národů, aby právě tyto celky nemusely nastoupit ke kvalifikačním zápasům už při příští reprezentační přestávce.

V březnových kvalifikačních zápasech tak proti sobě budou hrát zbylé čtyři týmy v těchto skupinách. Jelikož je Česko jedním ze šesti týmů ve druhém koši, kterých se březnové zápasy Ligy národů netýkají, mělo by se pravděpodobně objevit v pětičlenné skupině.

Mistrovství světa v roce 2026 se poprvé bude účastnit 48 týmů. Z Evropy se na něj dostane šestnáct celků, tedy o tři více než na poslední šampionát v Kataru.