Černý: Voda mezi fanoušky Celtiku? Prostě jsem běžel. Porovnání s Robbenem je srandovní

Pod tlakem si libuje, dosud čtyři odehrané vyhecované derby mezi Rangers a Celtikem řadí k největším zážitkům kariéry. Václav Černý přijel na reprezentační sraz v pozici týmové hvězdy, ambiciózního hráče s velkou formou. Neustále toužícího po úspěchu a oddaném svému týmu. Český ofenzivní křídelník se krátce vyjádřil i k incidentu z nedělního skotského derby, kde stříkal vodu po fanoušcích na přilehlých tribunách a který řeší i tamní policie. Více čtěte ZDE>>>

V jakém stavu jste přijel na sraz?

„Moc jsem se sem těšil. Zaprvé kvůli tomu, že nás čeká začátek hodně důležité kvalifikace na mistrovství světa. Nemohl jsem se dočkat, vidět se s klukama a úspěšně to odstartovat. Zadruhé také trošku proto, abych změnil prostředí, zápasů bylo od začátku roku opravdu hodně. Víme, o co tady hrajeme.“

Na hlase je slyšet, že jste nastydlý. Podepsal se na vás náročný program?

„Pár týdnů cítím, jak bylo opravdu hodně zápasů, že na to tělo nějakým způsobem reaguje. Neznamená to vůbec, že bych nebyl stoprocentní. Jen malé věci jako je rýma, kašel… Důvodem jsou i přejezdy. Byl jsem v Turecku, ve Skotsku se měnilo počasí. Tohle známe všichni, neděje se to jenom u mě. Tady je ale o nás skvěle postaráno. Na tělu poznávám, že zátěž je velká, ale jinak se cítím skvěle.“

To je vidět na hřišti. Zažíváte fotbalově nejlepší období?

„Jsem pořád na hřišti, skvěle nám to jde na evropské scéně. Číselně se mi daří i v lize, ale sezonu ve Skotsku optimální nemáme, co se týká šancí na trofeje. Ty se přitom od Rangers očekávají. Ale chci udělat maximum, abych sobě i klubu pomohl k co nejlepšímu výsledku, udržel si formu i v Evropě. Pokud tohle splním, troufnu si říct, že jsem vykročil za hodně silnou sezonou.“

Postoupili jste do čtvrtfinále Evropské ligy, doma v odvetě s Fenerbahce jste úkol splnili až na penalty. Je to jeden z největších zážitků kariéry?

„Určitě to zařadím mezi top tři zážitky. Ta noc měla úplně všechno. Stadion Ibrox byl fakt kouzelný. Všichni to cítili. Pro mě je to nezapomenutelná noc.“

Věděl jste hned, že půjdete v rozstřelu na penaltu?

„Žádný list pěti střelců jsme dopředu daný neměli, trenér to nechal čistě na