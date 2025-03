Humbuk kolem Černého oslavy pokračuje. Stříkání vodou na fanoušky řeší policie

Vstoupit do diskuse (

Incident s Černým v hlavní roli zachytila televizní kamera Sky Sports, když po posledním gólu v utkání zabírala smutného Barryho Fergusona, trenéra poraženého Celtiku. V tom český reprezentant za ním proletěl a z plastové lahve vycákla voda na tribunu. Video se najednou začalo šířit sociálními sítěmi

„Můžeme potvrdit, že náš klub vyjádřil u příslušných úřadů znepokojení ohledně jednání členů hostujícího týmu k příznivcům Celticu," uvedl v prohlášení vedoucí tým skotské ligy, který vede tabulku o 13 bodů před druhými Rangers.

Že se tak stalo, potvrdila i skotská policie: „Obdrželi jsme informaci a probíhají vyšetřování,“ cituje britský server Sky Sports.

Černý se dostal do problémů se skotskými fanoušky podruhé v této sezoně. Na podzim rozzuřil příznivce svého Rangers FC, když ze hřiště na jejich reakci mávnul rukou. „Tohle bylo špatně, jde to za mnou. Gesto bylo úplně zbytečné. Ale jsem takový impulzivní. Dostal jsem to sežrat a pak si musel fanoušky získat zase na svou stranu,“ líčil Černý v listopadovém rozhovoru pro deník Sport.

Tentokrát proti němu stojí fanoušci Celtiku, městského rivala. „Nic moc vám o tom říct nechci ani nemůžu, přijde mi to i trochu absurdní. Tribuny jsou tak blízko, mít otevřenou vodu… Ani jsem nevěděl, co se v tu chvíli děje. Prostě jsem běžel. Je to derby,“ reagoval Černý na aktuální kauzu v úterním rozhovoru.

Tohle je dost nečekané a bizarní pokračování. Podobný incident spáchal Jan Bořil, kapitán Slavie, v nedávném derby proti Spartě (0:2), po kterém se strhla na stadionu mela. Zabývá se tím akorát Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace.

Černý se momentálně nachází na reprezentačním srazu a chystá se na sobotní domácí utkání kvalifikace mistrovství světa proti Faerským ostrovům.