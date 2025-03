Poslední země na světě se dočká: Marshallovy ostrovy odehrají první fotbalové zápasy v historii

Přestože existují i jiné země, které dosud neodehrály oficiální zápas schválený FIFA, Marshallovy ostrovy jsou posledním mezinárodně uznávaným státem, který nenastoupil k vůbec žádnému utkání hranému s jedenácti muži na obou stranách. To se nyní změní.

Mikronéské souostroví se v létě představí na miniturnaji zvaném Outrigger Cup v americkém městě Springdale, které se nachází ve státě Arkansas. Právě zde žije největší maršálská komunita mimo samotné Marshallovy ostrovy.

Reprezentace tichomořského státu tak změří síly v opravdových fotbalových zápasech s Guamem, Americkými Panenskými ostrovy a ostrovy Turks a Caicos. „Hrát naše první zápasy 11 na 11 je neuvěřitelné. Když jsme začínali, byl to jen bláznivý sen,“ raduje se technický ředitel Lloyd Owers.

Národní tým na vyhlíženém turnaji bude tvořen hráči maršálského původu, kteří vyrůstali v USA a Evropě, i hráči amerického původu, kteří vyrostli přímo na Marshallových ostrovech.

Jelikož ovšem tamní reprezentace nemá žádnou podporu od oficiálních organizací, jako je FIFA, země nyní pořádá sbírku na pokrytí nákladů spojených s plánovaným letním turnajem. Cílem je vybrat přes 26 tisíc dolarů (600 tisíc korun).

⚽️The Marshall Islands - the last nation on earth without a team - will play our first-ever football match



Marshall Islands 🇲🇭

US Virgin Islands 🇻🇮

Guam 🇬🇺

Turks & Caicos 🇹🇨

August 2025 🇺🇸



You can help us...https://t.co/9qTxTxLMny