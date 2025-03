Gibraltar mám rád, hlásí Veselý. Češi míří do Fara, koho tam „prodal“ Rada?

Používáte-li v telefonu aplikace s předpověďmi počasí a chystáte se povzbudit soubor trenéra Ivana Haška, možná vás vystražila upozornění. Nebezpečí na pobřeží – takové notifikace blikaly v posledních dnech nejen v okolí Fara. Realita je jiná, pohodová. Tedy snad zase nebude muset zachraňovat výsledek v závěru Patrik Schick, ale teď nechejme fotbal fotbalem a pojďme si udělat maličkou exkurzi.

Kdo se těšil na výlet do Gibraltaru, stejně jako například asistent hlavního trenéra Jaroslav Veselý, pro nějž jde o oblíbenou destinaci, je asi trošku zklamán. Domácí utkání hrává 196. tým žebříčku FIFA o 400 kilometrů západně ve Faru. Fotku se skálou a opicemi přímo u letiště, která je hlavní atrakcí bezcelní zóny, jak se před třemi lety přesvědčili slávisté, musíte nechat na jindy.

„Je mi blízká španělská mentalita, zemi mám hodně procestovanou,“ poví Veselý, jehož sestra žije v Barceloně. „A Gibraltar mám zase rád pro svoji polohu a zvláštnost, že během několika minut se ze Španělska přesunete do typické Anglie. Na místních obyvatelích je vidět, že jsou hrdí na to, že žijí na Gibraltaru a patří k Anglii,“ dodává k britskému zámořskému teritoriu.

I přes netradiční dějiště duelu několik nadšenců využilo nedělní čtyřhodinový přímý let do Fara z Vídně. Otec se synem v mikině reprezentující olomouckou Holici, šedesátníci v trikách s logem Brna, taky milovníci golfu. A vína. Návštěvu místní korkovny mají na programu i partneři FAČR.

Ale ještě než se v příštích dnech dostaneme k představení kádru Gibraltaru, jehož celkovou hodnotu odhaduje Transfermarkt na 40 milionů korun (což je stejně jako má třeba sám Michal Hlavatý, Ondřej Kričfaluši nebo Adam Ševínský), zůstaňme u šedesátitisícového města, kde vás do očí okamžitě trknou parníky uhánějící po Atlantiku, vůně pikantní omáčky piri-piri nebo pouliční umělci dávající punc víkendové idylce.

Ve Faru, přesněji řečeno v klubu SC Farense, nikdy nepůsobil žádný Čech. Nejvyšší portugalská soutěž se zde hraje druhým rokem – a na nějakou dobu zřejmě naposledy. Předposlední příčka a bídná forma nasvědčují tomu, že spolu s Boavistou, kam nedávno zamířil brankář Tomáš Vaclík, jej čeká sestup o patro níž.

Jihlavská stopa

Na sto let starém Estádio de Sao Luís se strmými tribunami a neútulným zevnějškem (tak trochu portugalský Ďolíček) jsou běžné návštěvy kolem pěti až šesti tisíc, což platilo i před týdnem pro zápas s Bragou, kde domácí vynuloval gólman Lukáš Horníček.

Na utkání s lisabonskými velkokluby či Portem se tým stěhuje na stadion do Algarve s třicetitisícovou kapacitou, kde se představí i mužstvo kouče Ivana Haška. Na Gibraltar chodí kolem šesti stovek diváků... Boltem tam z centra dojedete za čtvrt hodiny, cesta vyjde do deseti eur, podobně jako trasa z letiště.

S přimhouřením oka však jednu „českou“ stopu na jihu země přece jen najdeme. Je to deset roků, co jistý Christian Irobiso přestupoval do Farense z Jihlavy. Pod trenérem Petrem Radou naskočil do tří duelů v první české lize, pak nigerijský útočník zmizel za dobrodružstvím. Nakonec tady odehrál 121 soutěžních zápasů a ještě udělal kariéru v Rumunsku, kde v 31 letech kope doteď za Petrolul Ploješť.

Žádná další linka už není. Farense nenakupuje, přivádí volné hráče. Nicméně prodat umí. Loni v létě udělali dva lukrativní transfery ven: Mohamed Belloumi odešel do anglického Hull City za pět a půl milionu eur, Bruno Duarte do Crvene Zvezdy Bělehrad Bělehrad za polovinu. Na infrastruktuře Estádio de Sao Luís to nicméně vidět není...