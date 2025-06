Nebojím se, vždyť jsem tady doma, řekl Nedvěd. Ostrý názor na debakl v Chorvatsku

Jste generálním manažerem reprezentací. Jak vám to zní?

„Je to pro mě čest, na druhou stranu velká zodpovědnost, kterou jsem na sebe vzal. Děkuji výkonnému výboru za důvěru, je to pro mě dobrá vizitka. Budu mít jasně vytyčené kompetence, co se týče prvního mužstva a jednadvacítky, což je pro mě dobré. Budu mít dostatek prostoru a podmínky, abych mohl pracovat, jak nejlépe umím. Budu se snažit nezklamat. Zároveň budu potřebovat podporu předsedy a celého výkonného výboru.“

Jak se vše rodilo?

„Vracel jsem ze Saúdské Arábie, kam jsem měl znovu odjet po dovolené a vykonávat funkci sportovního ředitele. Byl jsem však oslovený panem předsedou (Davidem Trundou), jestli bych se s ním nesešel. Potkali jsme se, šlo o velice pozitivní jednání. Musím říct, že od začátku na mě pan Trunda zapůsobil tím, jak jasnou vizi pro mou funkci má. Že chce dělat fotbal a chce být úspěšný. Jeho myšlenky mě oslovily, už po první schůzce jsem byl přesvědčený, že chci pomoci českému fotbalu a že nyní nastal správný čas.“

Manažerem reprezentačního A-mužstva je Tomáš Hübschman. Zůstává ve vašich plánech?

„Jsem ve funkci teprve pár minut, nejprve se chci sejít se všemi trenéry, s realizačními týmy i s Tomášem. Samozřejmě potřebuji trochu času, abych se seznámil s prostředím, jak to funguje na FAČRu i v reprezentacích. Myslím, že Tomáš ve své funkci zůstane, bude pomáhat trenérovi Haškovi a po nějakém čase představím návrh výkonnému výboru.“

Před rokem a půl jste odmítl nabídku stát se manažerem A-mužstva. Co se nyní změnilo?

„Do značné míry jsem na to odpověděl. Velmi příjemně mě překvapilo jednání pana předsedy i některých členů výkonného výboru, Jardy Tvrdíka, nebo Ády Šádka. Sešli jsme se párkrát, vždy šlo o konstruktivní jednání, byla mi předestřená jasná vize pro mou pozici. Bude to role, která mě baví, naplňuje. Myslím, že právě takto mohu pomoci českému fotbalu. Udělám všechno pro to, aby se tak stalo.“

Jaké tedy budou vaše kompetence? Můžete kupříkladu odvolat Ivana Haška?

„Ano, mohu navrhnout odvolání trenéra a výkonný výbor to samozřejmě bude schvalovat. Toto bude pod mojí kompetencí, mám veškerou důvěru jak předsedy, tak výkonného výboru.“

Prvním cílem je MS. A co Hradec?

Máte představu, jaká bude vaše každodenní náplň? Budete denně na Strahově?

„Moje role byla a bude vždycky hodně operativní. To znamená, že budu každý den na FAČRu. Budu se věnovat všem problematikám, co se týče reprezentace a jednadvacítky. Samozřejmě budu pracovat na tom, aby všichni měli veškeré nejlepší podmínky pro výkon. A aby hráči neměli žádné alibi. Za to budu požadovat výborné výkony. Budu bydlet v Praze, věnovat se jen fotbalu. Opravdu se na to těším, mám obrovskou motivaci něco přinést. Fotbal budu dělat tak, jak ho znám a umím, protože jedině každodenní profesionální práce vám přinese nějaké ovoce. Dělal jsem to tak na hřišti, i mimo něj.“

Budete chtít do své práce zakomponovat poznatky sesbírané v Juventusu?

„Moje role bude nyní trošičku jiná. Na klubové úrovni zkazíte jeden zápas, ale za tři dny hrajete další, můžete to napravit. U reprezentace je to v tomto ohledu těžší, ale zase máte víc času si vše perfektně připravit, prostudovat a zanalyzovat. Hlavně s trenérem, ale i s jeho realizačním týmem. Bude to tedy změna, ale máme čas, větší klid. Náš první společný krátkodobý cíl je mistrovství světa. Postup je pro český fotbal hrozně důležitý, beru to jako naši startovní čáru. Všichni chceme uspět a po dvaceti letech být na mistrovství světa. Z druhé strany máme před sebou velice těžký úkol.“

29 let jste žil v cizině. Nebojíte se návratu do Česka?

„Nebojím, vždyť jsem tady doma. Naopak se hodně těším. Nemyslím si, že půjde o něco extra jiného, ani co se týče fotbalu, protože ten je všude stejný. Pokud chcete být úspěšní, musíte mu věnovat maximální možný čas. Pro mě se tedy nic nemění, ale jak říkáte, Česká republika už je možná malinko jinde, než byla v roce 1996, když jsem odcházel.“

Jste součástí skupiny, která usiluje o koupi fotbalového Hradce Králové. Co se na tom v souvislosti s vaší novou funkcí změní?

„Musím být upřímný v tom, že projekt se mi velmi líbí a velmi rád zůstanu jeho součástí. Měl jsem myšlenku, že moje role tam bude daleko více operativní. Ale tím, že jsem vzal tuhle funkci, samozřejmě všechno padá a můžu být jenom minoritní akcionář, což bych chtěl. Jednání budou pokračovat za dva dny. Ale pochopitelně to už má v gesci někdo jiný. Pro mě se teď mění vlastně úplně všechno, chci být stoprocentně koncentrovaný na tuhle práci.“

Jak jste viděl nedávné výkony reprezentace a jednadvacítky? Co se vám líbilo nebo nelíbilo, na čem byste chtěl v této souvislosti pracovat?

„Co se mi nelíbilo u áčka, se asi nelíbilo ani vám. Je to ten poslední zápas proti Chorvatsku, který se nám absolutně nepovedl. S trenérem uděláme hlubokou analýzu, kterou máme připravenou už na zítřek. (důrazněji) Mám tam spoustu otázek. Ty jsem ale vykoukal, když jsem byl – řekněme – mimo tým. Potřebuju být vevnitř, abych poznal dynamiku těch věcí a rozhodování. Co se týče jednadvacítky, nebyl jsem spokojený, protože jsme po dvou zápasech neměli šanci na postup. Byl jsem v každodenním kontaktu se Zdeňkem Grygerou, který byl na Slovensku a sledoval utkání. Viděl jsem je i sám, a jak říkám, moc se mi to nelíbilo. Mrzelo mě i to, že jsme tam některé hráče, kteří mohli reprezentovat, nebyli schopni dostat. Jistě víte, o kom mluvím. To mě mrzelo. Měli bychom přeci vždy mít chuť postavit ten nejlepší tým. Je to mistrovství Evropy. Tím pádem myslím, že tohle se nám už nestane.“