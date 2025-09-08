Česko - Saúdská Arábie 1:1. Haškovy svěřence v závěru zmrazil přímý kop
Čeští fotbaloví reprezentanti v přípravném utkání v Hradci Králové pouze remizovali se Saúdskou Arábií 1:1. Skóre otevřel ve 21. minutě z penalty Tomáš Chorý, v nastavení ale zařídil účastníkovi posledních dvou světových šampionátů překvapivou remízu střídající Abdalláh Hamdán.
Svěřenci trenéra Ivana Haška na závěr zářijového srazu nenavázali na páteční výhru 2:0 v utkání kvalifikace mistrovství světa v Černé Hoře a nedokázali se vítězně naladit na říjnový program. V něm je čeká klíčový duel o naději na přímý postup na šampionát v příštím roce proti Chorvatsku. Český celek doma nezvítězil poprvé po sérii devíti výher.