Dúbravka jako zeď, už má třetí nulu! Zlepšuje ostatní, chválí Benítez

Přišel jako totální "no name". Fanoušci Newcastlu si klepali na čelo, kohože si to Rafael Benítez vyhlédl. Zrovna v české lize, ve Spartě, která ani nehrála evropské poháry.

Jenže jednička slovenské reprezentace od prvních zápasů (debut proti United) ukazuje, proč na něho španělský stratég ukázal – je bezchybný, dodává týmu klid a navíc působí skvěle v kolektivu. Těžko by jinak Benítez mluvil o tom, jak vedle Dúbravky rostou ostatní brankáři.

„Karl Darlow (27letá dvojka) se zlepšuje hned v několika oblastech, je to tím, že od Martina odkoukává určité prvky. Tak to ve fotbale chodí. Jeden hráč se učí od druhého a u brankářů to platí dvojnásob, protože pracují neustále společně. Kolikrát si řeknou: Hmm, tenhle dělá tohle, možná bych to mohl taky zkusit…,“ nastínil španělský trenér, jak Dúbravka pomáhá i ostatním v klubu.

Ten však moc důvodů ke změně brankáře zatím nedává. Ve čtyřech zápasech, které má za sebou, vychytal tři čistá konta a všechny tři byly doma. Ta poslední se zrodila proti Huddersfieldu. Dúbravka však vychytanou nulu zlehčoval, byla to prý především zásluha jeho spoluhráčů.

Statistiky M. Dúbravky Zápasy 5 Minuty 450 Čistá konta 3 Obdržené góly 4 Zákroky 24

„Pro brankáře je to vždy náročné, když na něj nic nejde, musí se udržovat ve střehu, ale kluci mi ten zápas ohromně usnadnili. Při každé situaci kolem mě mi pomáhali,“ řekl Dúbravka pro klubový web.

I díky jeho vydařeným výkonům Newcastle poskočil na 12. místo a od sestupových příček jej dělí už sedm bodů. Přitom, když Dúbravka na Ostrovy dorazil, krčili se „The Magpies“ na 16. pozici a od sestupu byli pouhý bod.

V příštím kole se svěřenci Rafaela Beníteze utkají s Leicesterem, který rovněž najel na bodovou sérii. „Bude to těžký zápas,“ očekává Dúbravka. „Ale pokud k němu přistoupíme stejným způsobem jako doposud, budeme úspěšní. Musíme využít dobrou náladu a získanou důvěru,“ dodal brankář, kterého by většina fanoušků okamžitě podepsala natrvalo.

A podobně smýšlí i lokální deník The Chronicle, který jej pravidelně zařazuje mezi hráče, kteří jsou Benítezovými oporami.

„Asi po dvou dnech mi přítelkyně sdělila, že tohle město zbožňuje. A já to mám stejně. Jsem tu především kvůli chytání, ale užívám si každý zápas." Je běžné, že v týmu bojujete o své místo. Ale já jsem cizí, jsem tu na hostování, takže se musím bít o to víc,“ řekl Dúbravka ještě před tím do klubového magazínu, než vychytal třetí čisté konto.

NEJ zákroky Premier League: Zachránce Dúbravka, Čechův skok 1080p 720p 360p REKLAMA