Napětí kolem Özila. Hádky s koučem? Ať není jako Neymar, chce Arsenal

Začátky v novém působišti nebývají jednoduché nikdy. Ten Emeryho londýnský je ale náročný extrémně. Už jen nahrazovat klubovou legendu Arséna Wengera, který lavičce vládl dlouhých dvaadvacet let, představuje samo o sobě obrovský závazek. A ani los Premier League nebyl ke španělskému kouči zrovna vstřícný.

Však posuďte sami: první kolo doma proti mistrovskému Manchesteru City, pak městské derby na hřišti Chelsea. Výsledek? Dvě porážky, nula bodů a skóre 2:5. Vydařený start vypadá úplně jinak. Arsenal se zvedl až o víkendu, když na svém stadionu otočil souboj s posledním West Hamem a vyhrál 3:1.

To už ale v jeho zahajovací jedenáctce překvapivě chyběl Mesut Özil, na postu ofenzivního záložníka odehrál celý zápas Velšan Aaron Ramsey. Technický Němec s tureckými kořeny vůbec prožívá divoké období. Před pár měsíci vyvolala značný ohlas jeho fotografie s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem, rozbouřené atmosféře pak nepomohl ani německý propadák na MS v Rusku.

Obhájci titulu vypadli už v základní skupině a Özil se krátce nato rozhodl skončit v reprezentaci. „Kvůli rasismu a nedostatku respektu. Němec jsem, jen když se vyhrává, když se prohrává, jsem imigrant,“ vysvětloval v červenci. Už se tak může plně soustředit jen na Arsenal, ani tam ale jeho aktuální pozice zřejmě není úplně ideální.

Özil má za sebou devadesát minut proti City, v londýnském derby s Chelsea střídal po osmašedesáti minutách. Emery ho veřejně kritizoval, že očekává zodpovědnější hru směrem dozadu. A do zápasu s West Hamem jej vůbec nenasadil. Oficiální důvod? Nemoc. Podle britských médií však mělo v týdnu před utkáním dojít na tréninku k Özilově sporu s trenérem. Hráč s desítkou na zádech údajně nelibě nesl, když se dozvěděl, že by měl začít jen na střídačce.

Emery ale podobné spekulace popírá. „Tyhle informace nejsou pravdivé, nevím, kdo je začal šířit. Byl nemocný, řekl to mě i klubovému lékaři. Necítil se stoprocentně připravený k zápasu, proto jsme se rozhodli, že nebude hrát,“ uvedl trenér. Vzápětí však připustil, že pro souboj s West Hamem zvažoval změnu Özilovi role v mužstvu. „Možná,“ reagoval na přímý dotaz novinářů, jestli přemýšlel o jiném složení sestavy.

Ať už to bylo jakkoliv – na Özilově místě nastoupil Ramsey a nevedl si špatně. Technický Němec tak bude o návrat mezi Emeryho vyvolené muset bojovat. Šestačtyřicetiletý španělský trenér totiž podle britského deníku Telegraph není pod žádným tlakem klubových šéfů, aby nejlépe placený borec měl v týmu klíčovou pozici. Özil přitom v lednu podepsal novou smlouvu, stávající kontrakt trvá až do léta 2021 a hráč si přijde na 350 tisíc liber týdně (bezmála 9,9 milionů korun).

Jenže jisté místo nemá. Emery přišel jako ten, kdo má rozjet éru po Wengerovi, a proto má v klubu velkou důvěru. Zároveň si od začátku musí v kabině vybudovat respekt a potřebnou autoritu. Z předchozího působení v Paris Saint Germain dobře ví, že vyjít s největšími hvězdami není jen tak. Vztah s Brazilcem Neymarem, který jako kdyby si občas dělal, co se mu zachce, mluví za vše.

„Poznám, kdy jsem ve skupině lídrem, a kdy ne. V Manchesteru City je to Pep Guardiola, ale v PSG to byl Neymar,“ řekl Emery poté, co byl jeho odchod ze střídačky francouzského šampiona oznámen. „Mojí prioritou bylo udělat Neymara šťastným, nezáleželo na tom jak. On zkrátka potřebuje být tím hlavním,“ připustil kouč, že Brazilec fungoval v trochu specifickém režimu. „Několikrát jsme o tom spolu mluvili. Rozhovory někdy nefungovaly, jindy byly velmi úspěšné,“ dodal ještě.

Je však zřejmé, že teď v Arsenalu Emery něco podobného rozhodně nechce dopustit. Özil může pro „Gunners“ být velmi platný, musí se ale plně podřídit tomu, co po něm nový kouč bude vyžadovat. Pokud to nezvládne, nad jeho londýnskou budoucností visí otazník.