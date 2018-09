Konec éry? Abramovič kvůli politice prodává Chelsea, první nabídku odmítl

Když Roman Abramovič, který zbohatl tím, že začal obchodovat s ropnými produkty, klub v roce 2003 zachránil téměř před bankrotem, zaplatil tehdy za něj kolem pěti miliard korun.

V tehdejší době byli „Blues“ v dluzích, nehráli o špičku Premier League a poslední titul klub pamatoval v roce 1955. Ruský mecenáš však naprosto změnil klubovou mentalitu. Investoval do kádru, vybudoval tréninkové centrum i obrovskou akademii. O změně marketingu a PR nemluvě. Na konzervativní anglické poměry to byly nevídané věci. Byl to právě Abramovič, kdo změnil řízení elitních klubů. Až po jeho vpádu do Londýna začali pumpovat zahraniční vlastníci finance do dalších klubů.

Rázem tak do tehdy průměrného celku začala přicházet zvučná jména a klubové muzeum se začalo plnit trofejemi. Od svého příchodu jich klub ze Stamford Bridge získal rovných 15, což je v průměru jeden triumf na sezonu. Chelsea například dosáhla na vítězství v Lize mistrů, Evropské lize a řadí se mezi světové top kluby.

Jenže ne všechno šlo blízkému příteli ruského prezidenta Vladimira Putina na Ostrovech na ruku. Například, když mu vláda Spojeného království na jaře neprodloužila investorské vízum, a to na základě nového předpisu, který požaduje přesné údaje držitelů těchto víz o původu jejich majetku.

Abramovič musel reagovat. Koncem května přijal jako syn židovských rodičů izraelské občanství, čímž se mu opět otevřela cesta do Anglie. Den poté, co získal nové občanství, Chelsea potvrdila plán s rekonstrukcí stadionu Stamford Bridge.

Jenže potíže s vízy nebyl jediný zádrhel pro Abramoviče. Jeho pozici může značně ovlivnit napjatá situce mezi politickými špičkami Velké Británie a Ruska. Především poté, co na území Británie došlo k otravě bývalého dvojitého ruského agenta, který v 90. letech pracoval pro ruské a britské tajné služby a hlavními podezřelými v kauze jsou Rusové.

A i když fanoušci Chelsea i nadále stojí za svým majitelem, 51letý Rus už myslí na nejhorší. Anglický fotbalový klub prodat. Údajně už si najal specializovanou americkou společnost z New Yorku, aby mu poskytla pomoc při prodeji anglického klubu.

Lidé z Abramovičova okolí tvrdí, že za aktuálně třetí tým Premier League požaduje tři miliardy dolarů, v přepočtu přibližně 65 miliard korun, což zatím nikdo nechce dát. Údajně už prý ruský mecenáš dostal nabídku v hodnotě 2,3 miliardy dolarů, ale tu odmítl.

Pokud by se musel kvůli politické situaci a obchodu Chelsea skutečně zbavit, byla by to pro něj velká rána. „Blues“ si totiž Abramovič zamiloval. Lidé, kteří jej znají, o něm tvrdí, že je fotbalem doslova posedlý. Sleduje ho ve sportbaru v New Yorku, ale i na své luxusní jachtě. Zatímco ostatní majitelé sledují zápasy ve vybrané společnosti, oblečeni v oblecích, Abramovič je často k vidění ve VIP loži se svými přáteli a oděný v džínech a bundě.

Pověstné je jeho střídání trenérů, se kterými jednal vždy přímo on. Ať už se jednalo o jejich lanaření, či vyhazov. Za posledních jedenáct let vystřídal Abramovič stejný počet trenérů. Naposledy v létě vyměnil Antonia Conteho, který na Stamford Bridge vydržel dvě sezony a přivedl Maurizia Sarriho z Neapole.