Pomohou United miliardy? O klub se zajímá saúdský princ s obřím majetkem

Marouane Fellaini sice gólem v nastavení poslal zápas do prodloužení, v penaltách ale Manchester United stejně vypadli • Reuters

Trenér Manchesteru United José Mourinho mlátí do trávy v duelu s Newcastlem • Reuters

Změní „rudí ďáblové“ majitele? Je tomu 13 let, co americká rodina Glazerů koupila většinu akcií Manchesteru United. Od té doby z něj udělali nejdražší fotbalovou značku na světě. Nyní však podle deníku The Sun o klub projevil zájem saúdskoarabský korunní princ Mohammad bin Salman, jehož majetek dosahuje výše 850 miliard liber (25 bilionů korun).