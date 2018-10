Pogba baví penaltou: rozběh s 26 kroky byl pomalejší než Boltova stovka

Pogba se k penaltovému puntíku postavil ve 27. minutě po pádu Anthonyho Martiala. Toho sice trenér Evertonu Marco Silva obvinil ze simulování, rozhodčí John Moss ale zavelel jasně: Penalta! Francouzský záložník zvolil zvláštní rozeběh, před střelou udělal hned 26 malých krůčků, než konečně vystřelil. Kuriózní taktika nezabrala, Jordan Pickford v bráně Evertonu zasáhl, Pogbovi se ale podařilo skórovat alespoň z dorážky.

Reakce na zvláštní moment netrvaly fanouškům na internetu dlouho. Rychle se začalo šířit video, které ukazuje, že Pogbův rozběh na penaltu trval delší dobu, než za jakou dokázal fenomenální sprinter zaběhnout sto metrů.

Usain bolt 100m sprint vs Pogba penalty run up pic.twitter.com/e5xdRRof5y — Fẹ́mi 🇳🇬🇿🇦 (@FemiYB) 29. října 2018

"Měl jsem štěstí," přiznal záložník United. "Ale podstatná věc je, že z toho nakonec byl gól a vyhráli jsme, to je dobrá věc pro mě i pro tým. Hráli jsme pak dobře, měli jsme dost šancí."

"Vždycky se snažím gólmana rozhodit. Možná už vědí, jak penalty kopu. Asi bych měl natrénovat něco jiného, abych to změnil," uvedl bývalý nejdražší hráč světa.

Za Pogbu se po nedělním utkání postavil kouč José Mourinho, jenž má přitom se svou hvězdou údajně napjaté vztahy. "Líbí se mi na tom jeho touha, že to chtěl kopat. Nemám rád křehké hráče, kteří se bojí a penaltu odmítnou," řekl portugalský trenér United. "Může to vylepšit? Myslím, že ano. Brankáři nyní jeho rozběh znají, nehýbou se a čekají až do poslední sekundy. Takže by se z toho měl poučit. Ale pro mě je nejdůležitější, že to chce udělat znovu," dodal Mourinho.

Do spoluhráče si lehce rýpl zadák Luke Shaw, který na Twitter napsal, že během Pogbova rozběhu při penaltě by stihl restartovat svou kariéru a podepsat novou smlouvu.

Make a comeback in your career and renew your contract. #ThingsYouCanDoDuringPogbasPenaltyRunUp pic.twitter.com/sxGx6C1i11 — Luke Shaw (@LukeShaw23) 28. října 2018

Pro Pogbu není dlouhý váhavý rozběh připomínající slavný kop Simoneho Zazy nic nového. BBC spočítala, že už v Lize mistrů proti švýcarským Young Boys udělal 23 kroků, předtím proti Burnley osmnáct.

Pogbovy penalty