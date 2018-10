Tottenham podlehl Manchesteru City. Ten se vrací do čela Premier League

Na londýnském stadionu Wembley, jehož trávník nesl zjevné stopy po nedělním utkání NFL v americkém fotbalu, se hosté dostali do vedení už v šesté minutě. Sterling pronikl po levé straně až k brankové čáře a jeho zpětnou přihrávku usměrnil do sítě Alžířan Mahriz. Gól poslal do nebe Vičajovi Srivadtanaprapchovi, tragicky zesnulému majiteli klubu z Leicesteru, za který v minulosti hrával.

Pátý celek tabulky Tottenham v lize vyhrál čtyři předchozí zápasy, ale tentokrát jeho útočné eso Kane nejprve přestřelil a pak si v sólu na branku hostů ukopl míč. V závěru skončila nad břevnem i Lamelova šance. Na druhé straně Lloris vychytal Mahrize a Sterling po změně stran nepropálil hrozen soupeřů před brankou.

Výsledky 10. kola Premier League:

Manchester United - Everton 2:1

Branky: 27. Pogba, 49. Martial - 77. Sigurdsson z pen.,

Burnley - Chelsea 0:4

Branky: 22. Morata, 57. Barkley, 62. Willian, 90.+2 Loftus-Cheek,

Crystal Palace - Arsenal 2:2

Branky: 45.+1 a 83. Milivojevič obě z pen. - 52. Xhaka, 56. Aubameyang,

Brighton - Wolverhampton 1:0

Branka: 48. Murray,

Fulham - Bournemouth 0:3

Branky: 14. z pen. a 85. Wilson, 72. Brooks,

Liverpool - Cardiff 4:1

Branky: 66. a 87. Mané, 10. Salah, 84. Shaqiri - 77. Paterson,

Southampton - Newcastle 0:0

Watford - Huddersfield 3:0

Branky: 10. Pereyra, 19. Deulofeu, 80. Success,

Leicester - West Ham United 1:1

Branky: 89. Ndidi - 30. Balbuena,

Tottenham - Manchester City 0:1

Branka: 6. Mahriz.