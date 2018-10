Hřiště pro šlágr Premier League? Katastrofa! Mohla za to NFL

Jen 24 hodin dělilo dvě velké akce konané na největším anglickém stadionu Wembley. V neděli zde v rámci zápasu NFL vítězové Super Bowlu Philadelphie Eagles porazili Jacksonville Jaguars 24:18. V pondělí na zdevastované hřiště vyběhli fotbalisté Tottenhamu a Manchesteru City.

„Kohouti“ před otevřením svého nového stadionu hrají svá domácí utkání právě ve Wembley a ve šlágru se Citizens je pravděpodobně hodně mrzelo to, že se stavba jejich nového stadionu protáhla. Nejen, že v azylu prohráli po gólu Mahreze z 6. minuty 0:1, ale vypadalo to, jako by proti sobě spíše vyběhli Tottenham Patriots a Manchester City Seahawks.

Průběh utkání totiž výrazně ovlivnil stav trávníku. Ten byl opravdu špatný a v Premier League nevídaný. Jindy sametově zelená plocha byla tentokrát na několika místech prošoupaná až na hlínu a vidět na ní byly i pozůstatky nalajnovaného hřiště na americký fotbal, a dokonce i logo NFL ve středovém kruhu.

„Musím být upřímný, hřiště nebylo dobré. Obě mužstva ráda hrají kombinační fotbal po zemi. Za těchto okolností to bylo ale hodně složité," uvedl po zápase obránce "kohoutů" Toby Alderweireld. "Hrálo se na opravdu těžkém hřišti. Pro oba týmy to ale bylo stejné," konstatoval trenér Tottenhamu Mauricio Pochettino.

Stav hřiště vzbudil opravdu velký ohlas. „Je směšné, že hrají na takovém hřišti. Manchester City by si měl stěžovat," řekl pro BBC Radio 5 Ian Wright, bývalý hráč Arsenalu a anglické reprezentace. Chris Sutton zas označil hřiště jako „neligové".

Hrací plocha ve Wembley dostala zápasem NFL hodně zabrat a na zápas Premier League mezi Tottenhamem a Manchesterem City nebyl v optimálním stavu







Trávníkáři ve Wembley pracovali neúnavně na tom, aby bylo hřiště na utkání připravené. Ačkoliv se snažili, byla hrací plocha v hrozném stavu.

„Děláme vše, co je v našich silách, abychom vyšli vstříc požadavkům Tottenhamu, než bude dokončena výstavba jeho nového stadionu,“ uvedl mluvčí Wembley. „Náš personál neúnavně pracoval na tom, aby zajistil co možná nejlepší hrací plochu. Trávník dostal ale hodně zabrat, a tak to bylo opravdu náročné,“ dodal.

Tottenham se měl původně stěhovat na svůj nový stadion už v září. Nakonec to ale vypadá, že minimálně do konce roku bude svá domácí utkání hrát ve Wembley. Stavba nového stadionu se totiž protáhla a ten bude podle klubového vyjádření připraven až na začátku roku 2019.