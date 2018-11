Conte se pře s Chelsea o víc než půl miliardy. Klubu vadilo i to, jak parkuje

Devětačtyřicetiletý Conte byl v Chelsea od léta 2016 do 2018. Podle smlouvy měl za sezonu 2018-19 dostat ještě plat ve výši 11,3 milionů liber (334,6 milionů korun), ten se teď ze svého bývalého klubu snaží dostat. Navrch by rád ještě 8,7 milionů liber (258,6 milionů korun) jako kompenzaci za to, že klub údajně poškodil jeho pověst.

Jak informuje italský list Gazzetta dello Sport, Chelsea odmítá platit. Důvodem číslo jedna má být chování k útočníkovi Diegu Costovi. Conte španělského kanonýra víceméně poslal do vyhnanství, to, že s ním už nepočítá, mu před lednovým prodejem do Atlétika Madrid oznámil SMSkou.

Nešlo ale jen o to. Šéfům londýnského klubu se zrovna nelíbila Conteho morálka týkající se tiskových konferencí, kam chodíval pozdě, nebo setkání se sponzory, kde se pro změnu neobjevoval vůbec.

A poslední kapka vás možná překvapí - parkování. V tréninkovém centru Cobham si prý trhali vlasy z toho, že italský taktik nedokázal, či snad ani nechtěl umístit svoje vozidlo na místo, které bylo vyhrazeno jen a pouze pro něj.

Conte se teď vše chystá řešit u soudu. Trnem v oku italského trenéra, který při rozloučení s klubem poděkoval všem kromě výkonné ředitelky Mariny Granovské a majitele Romana Abramoviče, zůstává i to, že jej Chelsea donutila vést tým v červenci na začátku předsezonní přípravy v době, kdy jiné velké týmy měly o svých trenérech jasno. S jeho nástupcem Mauriziem Sarrim přitom londýnský klub jednal už od května.