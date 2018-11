Hart si hrál na záložníka. Zvládl víc než zbytek týmu, nechápali fanoušci

Jen poslední Fulham nechal do své sítě proniknout více gólů. Děravá defenziva není ani vyvážená dobrým počtem vstřelených branek. Suma sumárum, Burnley se nachází na ošemetném 17. místě - jen jednu pozici, a jeden bod, nad zónou, která znamená propad o soutěž níž. Z posledních šesti zápasů vytěžilo jen dvě remízy.

Kýžené tři body se nedostavily ani během pondělního večera, kdy celek Seana Dycheho hostil na svém stánku s názvem Turf Moor Newcastle. Když se nedaří, tak se zkrátka bortí všechno. Už ve 4. minutě si střelu zpoza vápna srazil do vlastní sítě stoper Burnley Mee. A o chvilku později už „Clarets“ prohrávali 0:2.

Naději dal domácím Vokes, jenž snížil ještě před koncem první pětačtyřicetiminutovky. Vyrovnání však nepřicházelo a rázem se hrálo nastavení druhého poločasu. A to byla chvíle pro Joe Harta, který vyrazil z brankové čáry do středu zálohy. Gólman, který drtivou většinu své dosavadní kariéry spojil s Manchesterem City, z vlastní poloviny hřiště dvakrát rozehrál ve stylu rozeného kreativního záložníka. Přítomnost v šestnáctce soupeře při standardce Burnley byla samozřejmostí.

Gól však posila s rukavicemi nepomohla přivát. A skepse fanoušků klubu, který byl založený již v roce 1888, se jevila jako velmi zřejmá.

V rámci své zhrzenosti příznivci Burnley hodnotili Hartovo krátké ofenzivní představení v porovnání se zbytkem týmu jako velmi zdařilé. „S Hartem jsme toho udělali více za jednu minutu, než předtím za celý zápas,“ nechal se slyšet jeden z nich. „Když Joe Hart pošle do vápna dva nejlepší centry za celý druhý poločas, víte, že máte problém,“ zněla jedna z dalších reakcí.

Did more in 1 min with joe hart in middle than we did in 93... shocking once again

When Joe Hart delivers the most quality deliveries into the box in the 2nd half you know you are in deep trouble.