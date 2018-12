Rasismus v Anglii? Neville se zastal Sterlinga a srovnal ho s legendami

Sterling poukázal na problém na svém Instagramu jen den poté, co sám čelil rasistickým urážkám od fanoušků Chelsea. Na sociální síť sdílel dva titulky deníku Daily Mail, které obě informovaly o stejné zprávě – mladý talent Manchesteru City koupil dům své matce. Zatímco u hráče světlé barvy pleti Phila Fodena zazněla v titulku jen tato informace, když to samé udělal Tosin Adarabioyo, mladík s nigerijskými kořeny, britský list o něm napsal, že „vyhodil peníze za velké sídlo pro matku, ačkoli ještě nenastoupil v Premier League.“

"Tenhle mladý černý kluk je vykreslen ve špatném světle, což pomáhá živit rasismus a agresivní chování. Takže bych rád všem těm novinám, které nemohou pochopit, jak mohou být v dnešní době lidé rasisty, řekl jediné: pořádně přemýšlejte, jak o věcích informujete, a dejte všem hráčům stejnou šanci," napsal mimo jiné Sterling.

Bývalý reprezentační obránce Gary Neville mu dal za pravdu. V rozsáhlém povídání na televizní stanici Sky Sports potvrdil, že ačkoli hráči světlé pleti jako Paul Gascoigne, Wayne Rooney či David Beckham si s bulvárem užili svoje, pořád na tom byli dobře oproti tmavším spoluhráčům. „Když se jim nedařilo a chybovali, schytávali to. Ale když se dařilo, byli braní jako hrdinové. Ashley Cole nebo Raheem Sterling se takového hrdinského statusu nikdy nedočkali, ať jim to šlo sebelíp,“ řekl 43letý expert.

„To, co Raheem udělal na svém Instagramu, nás donutilo se tím problémem zabývat, což je dobrý začátek. Není to rasismus v podtextu, je to do očí bijící,“ podpořil Neville mladou hvězdu City. A sdělil i soukromé povídání, které spolu měli v době, kdy pracoval jako asistent u anglického národního týmu.

„V průběhu EURO 2016 za mnou Raheem přišel. Už před turnajem dostával hrozně zabrat, od médií i fanoušků. Cítil se jako terč a nevěděl, co s tím dělat. A v průběhu EURO to pokračovalo. Přišel za mnou a ptal se mě: Proč se to děje? Proč to všichni akceptují?“ sdělil divákům Sky Sports Neville. „Ve Sterlingovi vidím někoho, kdo je silný jedinec se skvělou mentalitou, ale je také zranitelný s ohledem na to, jak se s takovými útoky vyrovná a v jakém světle z nich vyjde.“

Za nejhorší považuje bývalý kapitán Manchesteru United urážky, které se na Sterlinga snášely poté, co Anglie vypadla z evropského šampionátu. „Přemýšlel jsem, jestli jsem zažil, že by to někdo z hráčů, se kterými jsem deset let sdílel kabinu, tak schytával. Podobně to měl Ashley Cole. Z celé ‚zlaté generace‘ byl jediný, který byl na své pozici opravdová světová třída. Ale musel z téhle země utéct, protože se tu s ním jednalo jako s fotbalovým vyvrhelem. Musel najít klid od toho zacházení, kterého se mu tu dostávalo,“ přirovnal Neville Sterlingovu situaci k tomu, co si musel vyslechnout bývalý levý bek Arsenalu či Chelsea.