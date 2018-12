Klopp vytáhl na United žolíka, po třech minutách slavil. Štěstí, řekl Mourinho

Mo Salah poslal Liverpool v utkání s Neapolí do vedení • Reuters

Takhle nějak by mohla vypadat definice dokonalého střídání. Kouč Liverpoolu Jürgen Klopp poslal dvacet minut před koncem souboje s Manchesterem United do hry Xherdana Shaqiriho, a ten dvěma góly rozhodl o vítězství 3:1. Fanoušky na Anfieldu tak nakonec nemusela mrzet ani zbytečná chyba brankáře Alissona z první půle. Liverpool se díky triumfu vrátil do čela Premier League a i po sedmnáctém kole zůstává neporažený.