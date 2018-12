Není Special One, ale také nový kouč United přišel s vtipnou hláškou | iSport.cz

José Mourinho na začátku působení v Chelsea sám sebe nazval „The Special One“, tahle přezdívka mu od té doby už zůstala. Když Jürgen Klopp přicházel do Liverpoolu, na úvodním setkání s novináři se zase vtipně překřtil na „The Normal One“. A Solskjaer jako kdyby nechtěl zůstat pozadu.

Na lavičce United nahradil právě Mourinha, který byl v úterý po dvou a půl letech ve funkci odvolán. První tiskovka jeho nástupce se nesla v uvolněném duchu, Solskjaer se často usmíval a ochotně reagoval na dotazy novinářů. Proti mnohdy odměřenému Mourinhovi jasně patrná změna.

Bývalý střelec, který se nejvíc proslavil vítězným gólem ve finále Ligy mistrů 1999, s nadsázkou uvedl, proč by pro trápící se Manchester mohl být správnou volbou. „Nemyslím, že někdo jiný seděl na lavičce víc než já,“ podotkl Solskjaer.

Během kariéry si roli žolíka mnohokrát vyzkoušel, dobře proto ví, jak se cítí hráči, kteří aktuálně nepatří do základní sestavy. „Všichni dostanou šanci a budou mít příležitost ji využít. Hodně je to i o komunikaci. Budu mluvit s každým, kdo zrovna nehraje a řeknu mu, co od něj očekávám,“ prohlásil trenér, který by United měl vést do konce probíhající sezony.

O případných podmínkách možného prodloužení kontraktu se zatím s klubovým vedením nijak nebavil. „Existuje spousta manažerů, kteří by milovali vést Manchester. Já jsem jeden z nich, ale tohle jsme nijak neřešili,“ vysvětlil Solskjaer.

Nad tím, jestli přijme alespoň tuhle dočasnou misi, příliš dlouho neváhal. „Ani když přišla nabídka během hráčské kariéry, tak jsem nad ní dvakrát nepřemýšlel. A teď je pro mě čest a privilegium pomoct klubu v příštích měsících,“ uvedl muž, jenž za sebou v roli trenéra má angažmá v norském Molde či Cardiffu.

NEJBLIŽŠÍ PROGRAM MANCHESTERU UNITED 22.12. 18:30

Cardiff - Manchester United 26.12. 16:00

Manchester United - Huddersfield 30.12. 17:30

Manchester United - Bournemouth 2.1. 21:00

Newcastle - Manchester United

Symbolicky právě na hřišti velšského celku si v sobotu odbude svůj debut na střídačce slavných United. „Období v Cardiffu pro mě bylo velkým krokem v kariéře, hodně jsem se naučil. Bohužel jsem tehdy udělal několik chyb, ale bez toho se neposouváte,“ připomněl nepříliš úspěšné působení, které po osmi měsících skončilo sestupem do druhé ligy.

Program Premier League je na přelomu roku tradičně nabitý, Manchester čekají ve dvanácti dnech čtyři ligové zápasy. A všechny proti soupeřům, které by De Gea a spol. měli porazit. „Především chci, aby hráči pochopili, jakým stylem plánuji hrát. Podle výsledků pak uvidíme, kolik bodů můžeme získat,“ reagoval Solskjaer na otázku, jestli je reálné, aby se United ještě dostali mezi nejlepší ligovou čtveřici.

Aktuálně jsou šestí, od čtvrté Chelsea je dělí jedenáct bodů a za vedoucím Liverpoolem zaostávají dokonce o propastných devatenáct. Začne se pod Solskjaerem nelichotivé manko snižovat?