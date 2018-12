United se Solskjaerem znovu vítězní, Liverpool navýšil náskok v čele | iSport.cz

Liverpool naposledy v lize prohrál v květnu s Chelsea, od té doby jen třikrát remizoval a nyní už poosmé za sebou zvítězil. Proti Newcastlu ho do vedení poslal Lovren, pak z penalty zvýšil Salah. Pro egyptského útočníka to byl už 36. gól v tomto roce, přičemž jen Robbie Fowler, Roger Hunt a Ian Rush zvládli za Liverpool v jediném roce dát více branek. V závěru ještě skórovali Shaqiri a Fabinho.

To Manchester City prožívá největší krizi pod trenérem Guardiolou. V Leicesteru sice vedl, ale brzy nechal soupeře srovnat a Ricardo Pereira devět minut před koncem rozhodl o výhře domácích. Manchester City tak ztrácí na Liverpool už sedm bodů.

"To ale absolutně nic neznamená. My ještě hrajeme v Manchesteru, takže já být jimi, bral bych to jen jako čtyřbodový rozdíl," řekl trenér Liverpoolu Jürgen Klopp. "Jediné, na čem nyní záleží, je to, abychom si udrželi úroveň výkonů. Teď je to dobré, ale to je vše. Tottenham teď hraje také skvěle a sezona je ještě dlouhá," dodal.

Naopak Manchester United vyhrál i druhý zápas pod vedením nového kouče Oleho Gunnara Solskjaera. Tentokrát doma zdolal 3:1 Huddersfield. Dva góly dal Paul Pogba, který se tak ve dvou zápasech pod Solskjaerem podílel na čtyřech brankách. To je stejný počet jako v předchozích 12 zápasech pod koučem Josém Mourinhem, s nímž měl údajně rozepře.

Arsenal jen remizoval v Brightonu 1:1, když neudržel vedení, které mu zařídil Aubameyang. Pak ale domácí po ubráněném rohovém kopu zaútočili, Lichsteiner podskočil dlouhý nákop a Locadia zařídil dělbu bodů. Využil nepřesného vyběhnutí brankáře Lena, jenž opět dostal v brance Arsenalu přednost před Petrem Čechem.

Anglická fotbalová liga - 19. kolo:

Fulham - Wolverhampton 1:1

Branky: 74. Sessegnon - 85. Saiss

Burnley - Everton 1:5

Branky: 37. Gibson - 13. a 72. Digne, 2. Mina, 22. Sigurdsson z pen., 90.+3 Richarlison

Crystal Palace - Cardiff 0:0

Leicester - Manchester City 2:1

Branky: 19. Albrighton, 81. Pereira - 14. B. Silva

Liverpool - Newcastle 4:0

Branky: 11. Lovren, 48. Salah z pen., 79. Shaqiri, 85. Fabinho

Manchester United - Huddersfield 3:1

Branky: 64. a 78. Pogba, 29. Matič - 88. Jörgensen

Tottenham - Bournemouth 5:0

Branky: 23. a 71. Son Hung-min, 16. Eriksen, 35. Lucas Moura, 61. Kane

Brighton - Arsenal 1:1

Branky: 35. Locadia - 7. Aubameyang

20:30 Watford - Chelsea