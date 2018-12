Schmeichel o majiteli Leicesteru (†50) a tragédii: Bezmoc. Byl skvělý | iSport.cz

Syn slavného otce, dánské brankářské legendy Petera Schmeichla, Kasper patří k hlavním oporám Leicesteru. Byl to právě on, kdo spolu s Jamiem Vardym a Rajádem Mahrezem dotáhl „Foxes“ k zisku mistrovské titulu v sezoně 2015/2016. Za to, že může být součástí tohoto klubu, je vděčný zejména jednomu člověku, zesnulému Vičaji Srivadtanaprapchovi, bývalému majiteli Leicesteru, který zemřel při tragické havárii vrtulníku 27. října tohoto roku.

„Když se podíváte na mou kariéru, neustále jsem musel někde něco dokazovat a byl jsem srovnáván s ostatními. Pořád jsem musel ukazovat, že jsem dobrý. Pak ale přišel on (Vičaj Srivadtanaprapcha), muž, který mi věřil od první minuty. Řekl mi, že mě viděl hrát a že mi dá prostor,“ zavzpomínal Schmeichel na jedno z prvních setkání s bývalým majitelem Leicesteru pro Sky Sports. „Působím v klubu už skoro osm let. To samo o sobě vypovídá o tom, jakou víru ve mě měl. Prošel jsem předtím devět klubů a všude jsem hledal to, aby ve mě věřili, stejně jako on a jeho rodina.“

Vičaj Srivadtanaprapcha Leicesterem žil. „Byl stále sám sebou. Nepotřeboval koupit fotbalový klub. To nikdy není dobrá investice. On to ale nedělal proto, aby vydělal peníze, naopak chtěl dávat. Měl vášeň pro klub, ale i pro Leicester samotný, o čemž svědčí například dary pro nemocnici a podobně,“ připomněl dánský gólman. „Byl to správný majitel. Pokud jste fanouškem nějakého klubu, přesně on byl typ člověka, jaký chcete, aby váš milovaný klub vlastnil. O takovém majiteli sníte,“ navázal.

Po smrti leicesterského bosse bylo napsáno už mnoho o jeho štědrosti a laskavosti. Kasper Schmeichel ale nyní přišel s vlastním příběhem o tom, jak na něj thajský majitel udělal velký dojem. „Když jsem si zlomil nohu, musel jsem být v nemocnici v Londýně. Zrovna jsme ale měli hrát zápas s Manchesterem City. On mě ale vyzvedl v nemocnici a svou helikoptérou mě vzal do Leicesteru, abych s ním mohl sledovat zápas. Nemusel to udělat, ale udělal to,“ uvedl.

Schmeichel byl jedním z očitých svědků leicesterského neštěstí. „Bohužel si vzpomínám na každý detail. Okamžitě jsem se obával nejhoršího. Viděl jsem ho vzlétnout, zamával mu a sledoval, jak letí pryč. Stejně jako stokrát předtím, bylo to něco jako rituál. O pár chvil později jsem ale viděl, že je něco špatně. Nebyl to vzlet takový, jako normálně. Co se stalo potom, stalo se…“ hlesl.

„Když jsem to uviděl, rychle jsem běžel skrz tunel rovnou k té straně stadionu, kde se vrtulník zřítil. Rychle jsem sprintoval ven a křičel po lidech, ať zavolají policii. Jeden z členů ochranky mě viděl a běžel rychle za mnou. Dostali jsme se blíže k vrtulníku, člen ochranky se přiblížil ještě blíže než já a snažil se něco udělat. Ale bylo zřejmé, že nemá jak pomoci. Bylo to děsivé, hrozné, cítil jsem bezmoc,“ popsal, co prožíval bezprostředně po tragédii.

Milovaného bosse už Leicesteru nic nevrátí, alespoň mírnou útěchou však může být pro klub to, že Aiyawatt 'Top' Srivaddhanaprabha, syn Vičaje, přislíbil, že bude pokračovat v otcových šlépějích a o klub se postará. „Nejsem člověk, který by porovnával lidi s jejich otci. Ale od okamžiku, kdy jsem se s „Topem“ setkal, jsem věděl, že je to správný člověk. Nepochybuji o tom, že udělá vše, co je v jeho silách, aby byl Leicester úspěšný, stejně jako jeho otec. Vášeň pro klub má stejnou,“ řekl k novému majiteli.