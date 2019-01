"Špion" Bielsa překvapil přednáškou: Nepodvádím, věděl jsem vše! | iSport.cz

Ačkoli kouč Derby a bývalá legenda Chelsea Frank Lampard po prohraném utkání proti Leedsu (0:2) oznámil, že klub nebude podávat podnět příslušným fotbalovým orgánům a celá špionážní aféra, vyvolaná Bielsovým pokusem infiltrovat předzápasový trénink o níž server iSport.cz informoval minulý týden, je pro něj u konce. Argentinec však cítil potřebu setřást veškeré pochybnosti o tom, že svých úspěchů dosahuje díky podvodům.

Oznámil proto na středeční odpoledne speciální tiskovou konferenci a fanoušci začali spekulovat o možnosti, že Bielsa bude z klubu buď vyhozen, nebo sám rezignuje. Fámy o Bielsově konci na lavičce Leedsu však rázně utnul švédský stoper Pontus Jansson, který se jednomu z anglických novinářů doslova vysmál.

Záhy se totiž ukázalo, že svolaná tiskovka byla z úplně jiného důvodu. „Zorganizoval jsem tento brífink z důvodu, protože budeme mít i klasickou tiskovou konferenci před utkáním proti Stoke. Myslel jsem, že celá věc ohledně špehování by zabrala zbytečně čas, který bychom mohli věnovat zápasu,“ vysvětlil svůj záměr hned na začátku Bielsa.

Následně po rekapitulaci celé situace a konstatování, že liga se rozhodla celou věc vyšetřit, rozhodl se vyjít anglickým fotbalovým orgánům vstříc. „Můj cíl je zjednodušit jim vyšetřování,“ uvedl Bielsa, načež přiznal, že sledoval všechny svoje soupeře v lize. Všech třiadvacet soupeřících týmů. „To, co jsem udělal, není nezákonné. Špehování není nikterak specifikováno, ani omezeno. Můžeme o tom samozřejmě diskutovat, ale není to porušení zákona. Samozřejmě chápu, že ne všechno, co je legální je správné,“ hájil se.

Po Bielsově přiznání, že špehování se netýkalo pouze Derby, začali někteří okamžitě volat potom, aby byly Leedsu odečteny body z ligové tabulky. „Zřejmě to nebude populární názor, ale myslím si, že by Leeds měl přijít o body,“ předestřel celkem jasně svoje řešení novinář z Daily Telegraph Matt Law.

Oproti tomu jiní novináři, okouzleni Bielsovou otevřeností, přispěchali Argentinci na pomoc: „Bielsova přímočarost, upřímnost a smysl pro morálku, když (pozor protimluv) přiznává svoje špatnosti je vážně něco. Tak odlišný od ostatních. Jednou, když trénoval Athletic Bilbao, udal sám sebe na policii kvůli hádce s dělníkem,“ vyzdvihl Bielsu vlivný novinář a specialista na španělský fotbal Sid Lowe na Twitteru.

Více než hodinová tiskovka však pokračovala dál. „Neměl jsem špatné úmysly a nepokoušel jsem se získat neférovou sportovní výhodu. Udělal jsem to, protože to nebylo v rozporu s žádnou specifickou právní normou, nebo paragrafem,“ pokračoval Argentinec. „Mám svůj názor, stejně jako Lampard, který věří, že jsem porušil pravidla fair play. Musím se přizpůsobit způsobu anglického fotbalu,“ odkázal Bielsa, pro kterého je Leeds první angažmá v Británii, na svého trenérského kolegu, kterému svým činem způsobil újmu.

Jádro Bieslovy obhajoby, proč podle jeho názoru nezískal svým činem neférovou sportovní výhodu, ačkoli nehájí špehování jako takové, přišlo vzápětí: „Všechny informace, které potřebuji, abych vytvořil plán pro utkání, jsem shromáždil, aniž bych musel jít sledovat trénink soupeře. Takže proč jsem to udělal? Protože všech dvacet lidí, kteří shromažďují informace, se cítí vinni, když nepracujeme dost tvrdě. Něco takového snižuje úzkost… a v mém případě, protože jsem dost hloupý na to, abych sám sobě takové chování dovolil,“ kál se Bielsa.

Aby však dokázal přítomným novinářům, že si nevymýšlí a skutečně provozoval špehování pro klid duše, připravil si pro žurnalisty doslova přednášku a fotky z ní oblétly celý fotbalový svět. „Viděl jsem všech 51 zápasů Derby v posledním roce. Považujeme to za součást chování profesionála, abychom neignorovali konkurenci,“ pokračoval Bielsa. „Jak vidíte, nemluvím anglicky (používá tlumočníka ze španělštiny, který s ním chodí na všechna setkání s médii, pozn. autor), ale dokážu mluvit o všech 23 týmech v lize. Zanalyzovat jedno utkání trvá zhruba čtyři hodiny a stydím se za to, že vám tohle všechno musím říkat,“ pokračoval trenér.

Následně Bielsa pokračoval tím, že přítomným do detailů popsal taktiku Derby, které v inkriminovaném zápase jeho Leeds vyzmizíkoval ze hřiště a porazil 2:0. Novinářům také demonstroval, že věděl, jaký herní systém Lampardovo mužstvo použije ještě před zápasem a ukázal žurnalistům video, jehož čtyřiceti minutový záznam byl zkrácen na osmiminutovou nahrávku, která byla následně promítána hráčům Leedsu.

„Abyste věděli, kdo jsou hráči protivníka, znali jeho systém, jak hráči v rámci systému fungují, na to nepotřebuji vidět soupeře trénovat. Udělal jsem to, protože to není nelegální a pomáhá mi to redukovat úzkost před utkáním,“ komentoval svoje metody Bielsa. „Kdyby špehování bylo tak efektivní, používalo by se mnohem více,“ dodal, přičemž pro anglickou televizi Sky minulý týden uvedl, že tuto metodu používá už 18 let. Konkrétně od kvalifikačního utkání na MS 2002 proti Argentině. Přítomným novinářům také byly jako demonstrace k dispozici veškeré studijní materiály, které Bielsa používá.

„Nepodváděl jsem. Věděl jsem všechno, co jsem potřeboval. Teď máme v hledáčku Stoke, což je velice těžké, protože mají nového trenéra, který je vedl pouze ve třech zápasech, takže jsme analyzovali 26 zápasů, v kterých Nathan Jones vedl Luton,“ uzavřel Bielsa, který je svými tiskovými konferencemi pověstný.

Jedna z nich trvala dokonce přes čtyři hodiny. „Tahle tisková konference se nedá porovnat s ničím, co jsem ve své kariéře zažil. Bielsova fenomenální oddanost trénování Leedsu ukázala, že také chová hluboký respekt k celé lize a každému protivníkovi, kterého studoval do nejmenšího detailu. Profesionální na nejvyšší míru,“ tweetoval užasle dopisovatel BBC Adam Pope, který se tiskové konference zúčastnil.

Bielsa navrch přihodil historku o tom, jak za ním po vzájemném zápase přišel tehdejší trenér Barcelony Pep Guardiola a vysekl svému protějšku poklonu, protože toho o Barceloně věděl víc než on sám, nehledě na výsledek si tak vyslechl uznání současného trenéra Manchesteru City. Bielsovo Bilbao totiž ve zmíněném zápase podlehlo Barceloně 0:3.

Jak v případě Bielsova prohřešku rozhodnou ligové orgány, a zda jeho nebo Leeds čekají určitý postih, se nedá odhadovat, je však jisté, že si svou malou demonstrací získal srdce nejednoho anglického novináře, kterým musela učarovat jeho profesionalita a zapálenost. Odbornost ale není všechno, je třeba k ní přidat také sportovní úspěchy, které zatím Leeds pod vedením Bielsy má. V tabulce druhé nejvyšší anglické fotbalové soutěže je na prvním místě se ziskem 54 bodů a náskokem čtyř bodů na dvojici pronásledovatelů Norwich, Sheffield.