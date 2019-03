Trenér Arsenalu Emery po derby spílal sudím: VAR si pro vás přijde | iSport.cz

Šlágr 29. kola Premier League splňoval nejpřísnější fotbalová měřítka a nestranný divák musel být z průběhu utkání nadšený. To o příznivce Tottenhamu a Arsenalu se především v průběhu poslední dvacetiminutovky musel pokoušet infarkt. Nejprve čtvrthodinu před koncem odpověděl z penalty Harry Kane na vedoucí gól Aarona Ramseyho z prvního poločasu. Kane vstřelil Arsenalu už čtvrtý gól z pokutového kopu. Celkově zatížil útočník anglické reprezentace konto „kanonýrů“ při vzájemných zápasech už celkem devíti brankami, což z něj dělá nejlepšího střelce severolondýnských derby vůbec.

„Po dvou prohrách v rozmezí týdne byl pro nás tohle perfektní zápas. V derby s Arsenalem jsme zase ukázali vášeň a fanoušci viděli, že jsme ochotní bojovat po zbytek sezony. Chtěli jsme hlavně neprohrát třetí utkání v řadě, což se nám povedlo, takže teď se můžeme soustředit se na odvetu s Dortmundem,“ řekl po utkání Kane.

Tottenhamu zachránil bod brankář Hugo Lloris, který lapil v nastavení penaltu hostujícího útočníka Pierra–Emericka Aubameyanga, čímž zařídil konečný stav 1:1. „Byl to trochu šílený zápas. Na konci to mohlo být 2:1 pro kterýkoliv z týmů, ale pro nás je to ve finále dobrý bod. Co se týče penalty, tak se to všechno seběhlo hrozně rychle. Respektuji rozhodnutí sudího,“ uvedl francouzský reprezentační brankář. „Hugo na konci chytil penaltu a obecně si myslím, že jsme si minimálně bod zasloužili,“ přitakal svému kolegovi jediný střelec „kohoutů“ Kane.

To na druhé straně barikády bylo cítit zklamání. Arsenal je jediným týmem v Premier League, který nedokázal během celé sezony udržet čisté konto na hřišti soupeře. „Dnes podle mě hráli rozhodčí v utkání velkou roli, ale není v jejich silách udělat nejlepší možná rozhodnutí v pokutových územích pro nás, pro ně, ani pro Tottenham. VAR si pro ně přijde,“ popíchl sudí kouč Arsenalu Unai Emery.

Není bez zajímavosti, že Harry Kane byl před penaltovým zákrokem v ofsajdu, který pokud by rozhodčí postřehli, Arsenal by si z Wembley možná odvážel všechny tři body.

Kromě ztracených bodů musí charismatického trenéra mrzet také červená karta pro Lucase Torreiru. Jeho první v kariéře. Uruguayec bude Arsenalu určitě chybět příští týden v zápase proti rozjetému Manchesteru United. „Musíme být jako tým mnohem silnější. Potřebujeme brankáře jakým byl dnes Leno,“ pochválil německého brankáře Emery. „Každý zápas myslíme na tři body, náš cíl je jasný. Jsem pyšný na všechny za to, jak pracují. Všem jsme dnes ukázali, že kráčíme vlastní cestou,“ viděl trenér Arsenalu v utkání příslib do budoucna.

Oba týmy však díky remíze ztratily v boji o příčky zajišťující Ligu mistrů. Arsenal spadl na 5. příčku bod za Manchester United a zezadu se na něj tlačí šestá Chelsea, která sice ztrácí 4 body, ale zároveň má dva zápasy k dobru.