Zlatan se pustil do legend United z Fergusonovy éry: Pořád si jen stěžují | iSport.cz

Class of 92. V anglickém fotbale pojem, který není třeba vysvětlovat. Alex Ferguson na počátku devadesátých let vytáhl do áčka United mladíky, jejichž role v týmu postupně rostla a rostla. David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt, bratři Nevillové. Co jméno, to pojem.

Společně s legendárním trenérem pro klub z Old Trafford získali řadu trofejí, teď už jsou ale všichni ve fotbalovém důchodu. A právě jejich současné počínání se Ibrahimovicovi příliš nelíbí. Fergusonova úspěšná minulost totiž podle něj tradiční celek ovlivňuje víc, než by bylo zdrávo.

„Všechno, co se děje, se pořád posuzuje podle Fergusonovy éry. Všichni říkají, že kdyby tady byl Ferguson, tohle by se nestalo. Ferguson by to neudělal, udělal by to jinak. Pořád dokola jen Ferguson,“ uvedl sedmatřicetiletý Švéd, který v Manchesteru od roku 2016 strávil necelé dvě sezony.

Tlak na trenéra je tím pádem ještě o to vyšší. A možná i proto po konci Sira Alexe na lavičce zatím žádný z jeho nástupců na lavičce příliš dlouho nevydržel. „Kdyby šlo o mě, řekl bych, že teď už tu Ferguson zkrátka není. Že přicházím já a chci tvořit svou vlastní historii, chci napsat svůj vlastní příběh,“ radil Ibrahimovic v rozhovoru pro Mirror Ole Gunnaru Solskjaerovi.

Ovšem současný kouč United se netají tím, že právě od svého bývalého šéfa čerpá inspiraci. „Ferguson má své místo v historii klubu, ale ten teď musí jít dál. Musí najít svou identitu, což je obtížné,“ dodal Ibrahimovic.

Ten měl během působení v Manchesteru blízko k tehdejšímu kouči José Mourinhovi, který naopak často čelil kritice od slavných jmen minulosti, zejména pak z úst Paula Scholese. „Ti hráči už v klubu přitom nejsou. Pracují v televizích a jen si stěžují, protože v klubu nejsou aktivní. Pokud v něm chcete pracovat, jděte a hledejte práci v klubu,“ vzkázal Zlatan zmíněné partě zvané „class of 92“.

Současný forvard Los Angeles Galaxy nesouhlasí ani s pohledem legend na Paula Pogbu. Francouzský záložník z United v létě 2012 odešel do Juventusu, Manchester jej pak o čtyři roky později přivedl zpět. Za bezmála tři miliardy korun, čímž se Pogba tehdy stal nejdražším fotbalistou historie.

A podle Ibrahimovice se musel často vyrovnávat s neoprávněnou kritikou. „Hráčům z Fergusonova kruhu se nelíbí, že odešel a zase se vrátil. Oni totiž zůstali pod Fergusonem celý život, nikdy se nepohnuli. A ani nepromluvili, když jim Ferguson neřekl, aby otevřeli pusu. Takže teď vlastně nevím, jestli jim dal svolení, nebo ne,“ rýpl si ještě Zlatan.