Solskjaer nastálo? Zaslouženě, míní legendy. United chtějí tři mladíky | iSport.cz

Původní prosincový plán zněl jasně. Solskjaer jako záskok do konce rozjeté sezony, v létě pak sehnat zvučné jméno jako náhradu za vyhozeného Mourinha. Mluvilo se třeba o tehdy volném Zinedinu Zidanovi či Mauriciu Pochettinovi, trenérovi konkurenčního Tottenhamu.

Jenže šestačtyřicetiletý kouč a bývalý skvělý útočník předčil všechna očekávání. Manchester dokázal vrátit zpět do bojů o elitní čtyřku Premier League, v Lize mistrů po úžasném obratu v odvetě přešel přes ambiciózní PSG do čtvrtfinále. Vyhrál všech šest úvodních ligových zápasů ve funkci, čímž překonal klubový rekord legendárního Matta Busbyho. A měl i úžasnou bilanci na hřištích soupeřů – United po jeho nástupu do funkce uspěli venku devětkrát za sebou.

Slušný výčet, že? Před reprezentační přestávkou sice přišly první problémy (ligová prohra na půdě Arsenalu i vyřazení z FA Cupu), šéfové „rudých ďáblů“ nakonec přesto dospěli k rozhodnutí, po kterém už týdny volala spousta fanoušků.

Solskjaer koučem nastálo! „Ole je tím pravým, který povede Manchester United vpřed. Jeho výsledky mluví samy za sebe. A nabídl taky velké zkušenosti jako hráč i trenér ve spojení s odhodláním dát šanci mladým a pochopením pro kulturu klubu,“ uvedl ve čtvrtečním prohlášení výkonný místopředseda United Ed Woodward.

Tenhle krok vyvolal pozitivní reakci i přímo mezi hráči United. Hodně se koneckonců mluví o tom, že Solskjaer pozdvihl náladu v kabině a mužstvo za ním jednotně jde. „Gratulace, šéfe,“ napsali na sociálních sítích třeba útočník Marcus Rashford se stoperem Chrisem Smallingem.

Obdiv usměvavému Norovi vyjádřili také jeho bývalí parťáci. „Když ho v prosinci jmenovali, nečekal bych, že se tohle stane. Ale výsledky i celkový duch v mužstvu byly od jeho příchodu neuvěřitelné. Ole si to zaslouží,“ podotkl na Twitteru Gary Neville. „Gratuluju, kamaráde. A teď vzhůru pro nějaké trofeje,“ přidal slavný dánský brankář Peter Schmeichel. Ve stejném duchu mluvil i Wayne Rooney. "Zcela zasloužené, těším se na zbytek sezony."

Neville zároveň vyzdvihl další věc, která je pro úspěšnou budoucnost klubu důležitá. „Ole bude potřebovat podporu na přestupovém trhu, z hlediska financí i správných zdrojů,“ uvedl. Právě té by se mu podle britských médií mělo dostat.

Deník The Sun přišel s informací, že by United chtěli přivést tři talentované mladíky v celkové hodnotě až 170 milionů liber (více než 5 miliard korun)! O koho jde? O jména, kterým se věští velká budoucnost. Declan Rice, Jadon Sancho a Aaron Wan-Bissaka. Nikomu z nich není víc než jednadvacet let, přesto už všichni mají relativně hodně za sebou. A první dva jmenovaní nakoukli i do seniorské reprezentace.

Dvacetiletý záložník Rice patří mezi opory West Hamu, o rok starší pravý bek Wan-Bissaka zase stabilně nastupuje v Crystal Palace. A Sancho? Devatenáctiletý křídelník v Dortmundu okouzlil bundesligu, během současné sezony dal osm gólů a zájem o něj mají snad všechny top kluby Evropy. O jeho kvalitách se před týdnem ve Wembley při pětigólovém výprasku koneckonců přesvědčili i čeští reprezentanti.

Skutečně v létě zamíří do Manchesteru? Sledovat, jak si obrození United pod Solskjaerem vedou, by pak bylo ještě o to zajímavější. Zatím každopádně platí - Ole's at the Wheel!

