Čech popsal, co bude dělat v Chelsea. Radil se s Rosickým i Grygerou | iSport.cz

Už žádné naběhané kilometry. Žádné tvrdé tréninkové dávky. Od pondělí začíná rodák z Plzně sezonu jako funkcionář a ne jako hráč. Čeká ho fůra práce. „Zatím mi to vůbec nedochází. Je to poprvé, kdy nastoupím a nebudu muset navléct rukavice a jít na testy. Ale až začne tým trénovat a já budu stát bokem, jen se na kluky budu dívat, tak to bude asi chvíle, kdy na mě přijdou emoce,“ říká před novou životní výzvou.

Vaše pozice se oficiálně nazývá poradce sportovního a technického úseku. Co si pod tím lze představit a je možnost, že se v budoucnu posunete na jinou?

„Mým popisem práce je starat se o první tým, akademii, přestupovou politiku a výkonnostní úsek (např. data z tréninku). Škála je to velmi široká. Zabírá téměř všechny aspekty fotbalu. Mým úkolem je, abych tohle sledoval, referoval o tom a vše fungovalo, jak má. Rozhodující kompetence nemám, ale zodpovědnost je velká. Dál však rozhoduje vedení klubu.“

Jak bude probíhat spolupráce s ředitelkou Marinou Granovskou?

„Předtím než jsem její nabídku přijal, tak jsme spolu strávili spoustu času a řešili jsme, jaké jsou moje a její představy, jak bychom spolu mohli a nemohli spolupracovat. Jelikož jsme ve spoustě věcí na jedné notě, rozhodl jsem se, že tu příležitost využiju. Ne každému se den poté, co skončí s fotbalem, stane, aby dostal nabídku pracovat pro jeden z největších klubů na světě. Toho si ohromně vážím.“

Jak se na váš návrat díval majitel Roman Abramovič?

„Pan Abramovič tomu musel dát zelenou. Klub sice řídí Marina Granovská, která má jeho veškerou podporu, ale kdyby se mu moje jmenování nelíbilo, v Chelsea nejsem. Jsem rád, že to odsouhlasil. (usměje se)

Máte už zamotanou hlavu úkoly, které musíte v klubu přes léto vyřešit?

„Věcí je hodně, to je pravda. Kvůli odchodu trenéra Maurizia Sarriho je jedna velká otázka budoucí kouč. Na tom už se samozřejmě pracuje. Máme ještě několik dní, než se první tým začne připravovat na novou sezonu a do té doby bychom chtěli mít tuto otázku vyřešenou. Možností, kdo volný post trenéra obsadí, je několik, a budeme je pečlivě vybírat v následujících dnech.“

Jak moc velké slovo při vybírání trenéra máte?

„Jsem jedním z lidí, kteří nového trenéra vybírají. Měl jsem možnost všechny vytipované kandidáty konzultovat s vedením. Klub zná moje představy, jak smýšlím, a uvidíme, jakou variantu vybere.“

Mohl by to být i váš bývalý spoluhráč a kamarád Frank Lampard, že?

„Klub identifikoval několik trenérů, se kterými se jedná. Podle jednání se bude rozhodovat konečné rozhodnutí. Frank je jedním z kandidátů, ale uvidíme, jak se následující dny vyvinou. Myslím si, že brzy bude jasno.“

Jaký bude váš další program?

„V pondělí oficiálně nastoupím do funkce. Po trenérovi musím vybrat kádr pro následující sezonu. Možností je hned několik, především i kvůli tomu, že několik hráčů odešlo, někteří se vrací z hostování. V dalších týdnech je představa taková, že přípravu strávím s prvním týmem, abych měl možnost sledovat, jak si hráči povedou, jaký mají vývoj, a byl všude nápomocen.“

Z klubu navíc odešla hvězda Eden Hazard, do toho má Chelsea zákaz přestupů. Jak moc vám to svazuje ruce?

„Kvůli tomu, že Chesea od pondělí nebude moct nakupovat hráče, tak je to šance pro hráče, kteří v klubu působí již delší dobu, ale nedostávali moc příležitostí. Je jasné, že budeme muset brát z vlastních zdrojů. Ti kluci nyní musí ukázat, jestli na to mají. Přesto že Eden odešel, tak kádr máme i nadále dostatečně silní. Přidá se k nám navíc Christian Pulisic z Dortmundu. Pořád je to třetí tým Premier League a vítěz Evropské ligy. Ambice zůstávají stejné.“

Klub má spoustu mladých hráčů rozesetých po celé Evropě, ale v v A-týmu se zatím neprosazují. Budete to chtít změnit?

„Vše záleží na kvalitě hráčů. Je důležité, aby nasbírali zkušenosti v dospělém fotbale. Pokud by hráli pouze za rezervy, tak by jim to nemohlo stačit. I tohle jsou důvody, proč hráči chodí hostovat. Ti, co ukážou, že na to mají, šanci dostanou. Záleží i na trenérovi, na koho ukáže. Myslím si, že momentálně máme z čeho brát a budeme silní i v příští sezoně.“

Po kariéře hráče vás čeká zcela nové prostředí. Jak se vy, známý perfekcionista, připravujete?

„Strávil jsem spoustu času příprav. Moje dny jsou plné studování a konzultací. Mluvil jsem se Zdeňkem Grygerou a Tomášem Rosickým. Tomáš byl ve Spartě v podobné roli, jako jsem nyní já. Bavil jsem se i s lidmi, kteří působí v podobných pozicích různě po světě. Získal jsem nějakou představu, jak bych mohl a nemohl fungovat. Teď se jen ukáže, zda na to mám a zda svoje plány dokážu realizovat. Mám asi desítky bodů, které musíme udělat.“

Co vám bývalí spoluhráči poradili?

„S Tomášem to bylo obecně o jeho režimu, co vše dělá, kolik mu to zabere času. Jak moc je to náročné na plánování. Zajímalo mě, co všechno se dá stihnout, jak si práci dobře rozvrhnout, aby člověk zvládal. To je pro mě hodně důležité. Zdeněk je ve funkci už déle, takže to mě utvrdilo v tom, že bych v té nové funkci mohl fungovat.“

Kdy se Chelsea poprvé ozvala, protože anglický tisk o nabídce psal ještě před finále Evropské ligy?

„Objevilo se to dlouho dopředu, ale já jsem celou sezonu avizoval, že všechny nabídky budu řešit až na konci kariéry. Nabídka přišla v posledních dvou týdnech, kdy už bylo po sezoně a mohl jsem si na to sednout. Tak to bylo i s ostatními zájemci. Nabídek jsem dostal spoustu. A z více soutěží. Asi šest jich bylo na to, abych dál hrál. Potěšilo mě to, ale moje rozhodnutí bylo konečně. Nicméně nabídka Chelsea byla taková, která se neodmítá.“

Bylo ve hře i pokračování v Arsenalu?

„Ve chvíli, kdy jsem oznámil konec kariéry, jsme se s vedením shodli, že pro mě nemají žádnou nabídku, abych v klubu pokračoval. Klub přivedl nové lidi na všechny možné posty před rokem a nebyla potřeba uměle vytvářet prostor pro mě. Věděl jsem tedy od začátku, že v Arsenalu už dál působit nebudu. O to pozdější rozhodnutí bylo jednoduší.“

Většinou, když hráč ukončí kariéru, rodina se těší na volné víkendy a dovolené. Jaký ohlas doma mělo, když jste oznámil, že si kariéru v trochu jiné roli prodloužíte?

„Nadšení doma nepanovalo. (směje se) Konzultovali jsme to s rodinou, která na to má velký vliv. Po diskuzi s manželkou Martinou a mými blízkými jsme se shodli, že to je příležitost, kterou určitě nemohu nechat být. Jindy už by nemusela přijít, a jednou by mě to třeba mrzelo.“

Máte dvě malé děti, jak moc složité bude přepnout a začít znovu fandit Chelsea?

„Oni spíš mají radost, že už nemusí fandit klubu, ve kterém hraju. Od teď si mohou fandit, komu chtějí. Sám jsem zvědavý, s čím přijdou. Já doufám, že zůstanou věrni tomu, ve kterém působím. (směje se)