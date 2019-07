Klopp odejde po 7 letech?! Liverpool řeší, jak změnit trenérovu zásadu | iSport.cz

Povedená sezona vyšperkovaná kromě triumfu v Champions League i druhým místem v Premier League a dechberoucími dostihy s Manchesterem City si zaslouží ocenění.

Majitelé Liverpoolu už mají pro Kloppa nachystanou novou smlouvu, která by byla opět šestiletá – a platila by tedy do roku 2024. Nechybí v ní pochopitelně zvýšení ročního platu ze současných 7 milionů liber (198 milionů korun) na 10 milionů liber (283 milionů korun). To by mělo současně odlákat další velkokluby, které by zkoušeli německého kouče přetáhnout.

Na první pohled vypadá všechno jednoduše. Jenže Klopp s podpisem váhá. Jak informují britská média, v Liverpoolu to zvyšuje nervozitu.

„Klopp upřednostňuje zdraví před penězi a proto tolik vyčkává,“ informuje The Sun. Co to znamená? Kouč se obává syndromu vyhoření, který pocítil ve svých předchozích angažmá. Mohuč i Dortmund proto opustil vždy po sedmi letech. V Liverpoolu by k tomuto limitu dokráčel v roce 2022. Tedy přesně v době, kdy by mu vypršel stávající kontrakt.

Změní Klopp názor, poruší svoji zásadu a upíše se Liverpoolu na delší hvězdu? Na odpověď je potřeba si počkat. Jisté je, že neexistují žádné signály, že by uvažoval o předčasném odchodu z Liverpoolu. Když se ho na to novináři ptali ve chvíli, kdy byly volné trenérské posty v Juventusu Turín a Realu Madrid, Klopp jim výmluvně odvětil: „To jsou blbosti!“

