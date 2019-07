Jsme United, nemusíme prodávat! Solskjaer odmítl prodej Pogby i hvězd | iSport.cz

United se minulý ročník vůbec nepovedl. Kvůli mizerné koncovce soutěže se klub propadl až na šesté místo a zajistil si pouze základní skupinu Evropské ligy. Navíc se musel koukat, jak titul oslavuje Manchester City a evropské poháry Chelsea s Liverpoolem. Nic příjemného pro vedení tradičního mužstva.

A co teprve když poslední zbytky klidu na přípravu ruší spekulace o přestupech největších tváří klubu...

Norský startég, který měl nastolit řád po vyhazovu José Mourinha, nakonec nevydržel a radikálně potenciální transfery odmítl. Kouč a manažer týmu se nechal slyšet, že nikoho prodávat zkrátka nepotřebuje. „Pokud vím, žádné nabídky na hráče nejsou. Jsme Manchester United... Nemusíme nikoho prodávat," pokrčil rameny při setkání s novináři Solskjaer.

„O Paula (Pogbu) jsem nikdy neměl obavu. Tvrdě pracuje a je profík, ale pořád se mě dokola ptáte na jeho odchod. Nemůžu tu neustále mluvit jen o tom, co někde řekli Paul s jeho agentem. Pořád mu do konce kontraktu zbývají ještě dva roky a hraje fantasticky. Není důvod něco měnit," rozčílil se jinak klidný kouč.

Tím ale jeho proslov neskončil. „Jsem tu proto, abych mluvil o sezoně. Paul se nikdy nevyčlenil z týmu a vždy se snažil dělat to, co bylo pro klub nejlepší. Agent se mnou mluví neustále a zatím nemáme žádné nabídky. To jediné můžu říct a na tom jediném záleží," pokračoval Solskjaer.

Ten má na Pogbu úplně jiný názor než bývalý manažer José Mourinho. Portugalský bouřlivák s hlavní hvězdou United nevycházel a v médiích ho dost často označoval za jednu z příčin neuspokojivých výkonů. Naopak jeho nástupce na šestadvacetiletém záložníkovi chce stavět.

Jinými slovy chce stavět tým okolo něj.

"Rudí ďáblové" zatím přivedli do svých řad dva hráče. Talentovaného záložníka Daniela Jamese ze Swansea za 15 milionů liber (426 milionů korun) a obránce Aarona Wan-Bissaku z Crystal Palace za 50 milionů liber (1,4 miliardy korun).

V zákulisí se ale nešušká jen o odchodu Pogby. O Romela Lukaka se údajně zajímá Inter Milán, otazník visí také nad pokračováním Alexise Sancheze a Davida de Gey. „Dokud mají hráči profesionální přístup, dávají do tréninku vše co mohou, pak je v pořádku, že se agenti dohadují. Každopádně máme svoje zákulisní rozhovory, ale určitě vám tu nebudu říkat, o čem jsou," zdůraznil trenér šestého celku minulého ročníku Premier League.

„Objevily se už stovky spekulací o našich hráčích, ať už se týkali příchodů nebo odchodů. Je to normální, když působíte v Manchesteru United, můžete očekávat podobnou mediální smršť," věděl Solskjaer.

Boss United zašel dokonce tak daleko, že nazval dění vůči Paulovi Pogbovi mediální agendou. Jeho proslov byl zachycen na klubovou kameru, ale klub následně vydal prohlášení, že byl nesprávně pochopen a měl takový význam. „Vypadá to, že se Paul bude hodně objevovat v médiích. Nechci dění vyloženě nazvat agendou proti němu, ale je to škoda... Je správný profesionál a má srdce ze zlata," povzdechl si norský manažer.

I po jeho slovech je jasné jen to, že mediální dění okolo United neutichne.

Ba naopak ještě zesílí.