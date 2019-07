Crouch se snažil vetřít k Lampardovi do Chelsea. Ale robot-dlouhán se loučí | iSport.cz

Jeho dlouhé nohy a bezkonkurenční výšková hladina pro zakončování hlavou se staly na fotbalových trávnících legendární. Stejně tak se pro Petera Crouche stalo příznačné nahrbení, které vyplývalo z oné dlouhé postavy. Avšak naprosto korespondovala s jeho příjmením.

Crouch = anglicky hrbit se.

Fotbalový originál v rámci svého zaměstnání prolezl velkou část Anglie. Teď je jasné, že Burnley, kam zamířil v zimě, bylo vůbec poslední stanicí na jeho dráze aktivního hráče. Smlouva u Clarets totiž platila jen krátkodobě do konce sezony, tudíž se nyní osmatřicetiletý veterán stal volným hráčem.

„Hraju fotbal už 23 let, den co den. Je mi 38 let a věk poroste. Ale stále tuto hru miluju a budu do ní zapojen, i kdybych už tento rok nehrál,“ stvrdil svoji lásku k fotbalu bývalý anglický reprezentant pár dní zpět. Jasně tím naznačil, co přišlo nyní.

Definitivní konec kariéry muže, který se nesčetněkrát po svých trefách při oslavě proměnil v robota.

„Kdyby mi někdo v 17 letech řekl, že si zahraju na světových šampionátech, budu ve finále Ligy mistrů, vyhraju Anglický pohár a dám přes sto gólů v Premier League, rozhodně bych se mu raději vyhnul," napsal Crouch na svém Twitteru.

S trochou nadsázky v posledních týnech ještě pošilhával po angažmá a nebál se ani velkých výzev. Z Ostrovů kontroloval situaci u madridského giganta Realu. „Hodně záleží na tom, jestli z Madridu odejde Gareth Bale, pak by se tam otevřel prostor,“ vtipkoval pro web Talksport Crouch v návaznosti na nejistou situaci velšské hvězdy v kádru Zidenine Zidana.

Dva metry a jeden centimetr vysoký muž se nebránil ani lasu z domácího prostředí. „Také jsem psal trenérovi Chelsea Franku Lampardovi, abych mu dal vědět, že jsem k dispozici,“ pokračoval s humorem rodák z Macclesfieldu.

Když přicházel na konci ledna do Burnley, měl v nejvyšší anglické soutěži 462 startů. Za celek z Turf Moor přidal pouhopouhých 6 zápasů, jiná trávil na lavičce, v některých duelech se nevešel ani mezi náhradníky.

Za nejlepších časů válel v Portsmouthu, Liverpoolu a Tottenhamu. Klid a pohodu pak našel ve Stoke City, kde strávil dlouhá léta. Za Potters dosáhl magické hranice 100 gólů v Premier league, což se před ním povedlo 25 mužům. On byl v době překonání vysněné stovky ze všech nejstarší.

„Cítím to tak, že jsem dosáhl na velmi dobré mety," může spokojeně prohlásit "Crouchy".

Už se tedy nebude hrbit na fotbalových trávnících.

Crouch zůstane v paměti jako vynikající zakončovatel, který dokonce pomohl výběru Three Lions 22 reprezentačními góly. Jako někoho, kdo se na hřišti nikterak nekrčil.

To je totiž další možný překlad slova „crouch“.