Pochettino se omlouval za fauly. Sissoko předvedl nechutný šlapák | iSport.cz

United poslal do vedení Anthony Martial a po vyrovnání Lucase Moury rozhodl o vítězství manchesterského celku osmnáctiletý záložník Angel Gomes. Prim však v zápase hrály tvrdé zákroky a vyloučení riskoval především Moussa Sissoko za ostrý zákrok a následné šlápnutí na Daniela Jamese.

Moussa Sissoko being a sh*t-house again and stamping on Dan James.



In a pre-season game as well 👀👀 pic.twitter.com/4AaSzDpOpd