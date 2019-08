Rooney zpět v Anglii? Jedná s Derby o nezvyklé roli. Dopadne to, věří šéf | iSport.cz

"Začalo to tím, že jsme slyšeli, že se chce vrátit do Anglie. Jsme si jistí, že to dopadne," řekl novinářům majitel Derby Mel Morris.

Rooney má sice s DC United ještě smlouvu na dva roky, nikdy se však netajil, že by jednou chtěl trénovat. Pokud by někdejší hráč Evertonu a Manchesteru United na nabídku Derby kývl, stal by se hrajícím asistentem bývalého nizozemského reprezentanta Phillipa Cocuho.

"Jeho hráčská kariéra byla fenomenální a vůdčí schopnosti prokázal i v Americe. Mohu vás ujistit, že Cocu je stejně nadšený jako já," uvedl Morris. Sezona MLS vyvrcholí v listopadu a podle majitele Derby ji chce Rooney dokončit. "Pokud se podaří dohodu uzavřít, přidá se k nám v lednu," dodal.

Osmatřicetiletý Cocu na lavičce Derby nahradil jinou bývalou hvězdu Franka Lamparda. Někdejší anglický reprezentant byl po sezoně, ve které klub dovedl do finále play off o postup do Premier League, jmenován novým koučem Chelsea, kde jako hráč strávil 13 let.

Vše o Premier League čtěte ZDE>>>